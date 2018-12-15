Kafur nedir?

Tıpta kullanılan kafuru "Japon Kafuru"dur. "Cinnamomun Camphorea" denilen bu ulu ağacın odunu, su buharıyla distile edilerek “kafur” elde edilir.

Kafuru renksiz, şeffaf, billuri yapılı, gevrek parçalarıdır. Kokusu kendine özel keskindir. Tadı ise bir gariptir. Sonradan serinlik veren acı ve yakıcı bir tadı vardır.

204 santigrat derecede kaynar. Adi sıcaklıkta uçar. Suda çok az erir.

Kafuru kan dolaşımını kuvvetlendirir. Beyni ve sinirleri uyarır. Kalp yetersizliğini giderir. Solunum sistemini uyarır. Bronşların ifrazatını arttırır. İspirto ile karıştırılmış kafuru, ağrıları ve kepeklenmeyi keser. Akciğer hastalıklarında faydalıdır. Ateşli hastalıklarda, uyuşturucu maddelerde zehirlenmelerde ve gece terlemelerinde de kullanılır. Tıpta kafurulu yağ, kafurulu ispirto gibi terkipler de kullanılır.

Kafuru yağı akneleri girmek için faydalıdır.