KAFUM'da Çarşamba Günü Müzik Ziyafeti ve Sinema Keyfi Yaşanacak

Büyük bir ilgi ve heyecanla süren Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’nda çocuk, genç ve yetişkinlere özel birbirinden güzel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. 28 Ağustos Çarşamba günü de fuarda sanat dolu bir gece yaşanacak. Etkinlik takvimi kapsamında, saat 20.00’da Türk Halk Müziği sanatçısı Salih Kıraç sahne alırken, saat 21.30’da ise Naim adlı sinema gösterisi gerçekleştirilecek. KAFUM Fuar Alanında düzenlenecek konserde Salih Kıraç, Türk Halk Müziği ziyafeti sunarken vatandaşlar, ülkemiz ve dünya spor tarihine damga vuran efsane halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikâyesini anlatan “Naim” filmi ile açık havada keyifli bir sinema deneyimi yaşayacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, konser ve açık hava sinemasına tüm vatandaşlar davet edilirken, 31 Ağustos’a kadar devam edecek Geleneksel Ağustos Fuarı’nda düzenlenecek tüm etkinliklere https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/08/05/geleneksel-agustos-fuari-etkinlik-takvimi internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.