Kaftancıoğlu’nun paylaştığı bu videoya tepkiler gecikmedi! Trol müsün il başkanı mı?
İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanması sonrası CHP’liler tarafından yapılan şımarık ve kendini bilmez paylaşımlar tepkiyle karşılandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve heyetinin seçim öncesi İstanbul’a gelirken oluşturduğu konvoyun görüntülerini tersine çeviren video paylaşımı, CHP’lilerin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da paylaştığı videoya Ülkücü camiadan tepkiler gecikmedi.25 Haziran 2019 Salı 17:19
Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun twitter adresinden paylaştığı Ülkücülerle alay eden videosu yoğun tepki çekti. Kaftancıoğlu’nun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve heyetinin seçim öncesi İstanbul’a gelirken oluşturduğu konvoyun görüntülerini tersine çeviren video paylaşımı tepki çekti.
Trol müsün il başkanı mı?
Mavi Marmara gazilerinden Eyüp Gökhan Özekin, Kaftancıoğlu’nun Ülkücüleri alaya alan paylaşımının altına şu yorumu yaptı:
“Trol müsünüz İstanbul il başkanı mı? İnsanda biraz olgunluk olur, görgü olur. ‘Taç giyen baş akıllanır’. MHP'yi eleştirmek ayrı, fabrika ayarlarınızdaki militanlığı, amigoluğu kontrol edememek ayrı… Sahi ‘herkesi kucaklayan’ @ekrem_imamoglu ne diyor bu seviyesizliklere?”
Milliyetçileri aşağılayan bu kadın…
Canan Kaftancıoğlu’nun Ülkücülerle dalga geçen videoyu paylaşmasına tepki gösteren bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise şu yorumu yaptı:
“Milli ve manevi değerlere hakaret eden, milliyetçileri aşağılayıp teröristlere methiye düzen bu kadın toplumda değer görüyorsa durum gerçekten vahim demektir.”
YORUM YAZ