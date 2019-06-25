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Kaftancıoğlu’nun paylaştığı bu videoya tepkiler gecikmedi! Trol müsün il başkanı mı?

İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanması sonrası CHP’liler tarafından yapılan şımarık ve kendini bilmez paylaşımlar tepkiyle karşılandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve heyetinin seçim öncesi İstanbul’a gelirken oluşturduğu konvoyun görüntülerini tersine çeviren video paylaşımı, CHP’lilerin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da paylaştığı videoya Ülkücü camiadan tepkiler gecikmedi.

25 Haziran 2019 Salı 17:19

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr 

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun twitter adresinden paylaştığı Ülkücülerle alay eden videosu yoğun tepki çekti. Kaftancıoğlu’nun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve heyetinin seçim öncesi İstanbul’a gelirken oluşturduğu konvoyun görüntülerini tersine çeviren video paylaşımı tepki çekti.

Trol müsün il başkanı mı?

Mavi Marmara gazilerinden Eyüp Gökhan Özekin, Kaftancıoğlu’nun Ülkücüleri alaya alan paylaşımının altına şu yorumu yaptı:

“Trol müsünüz İstanbul il başkanı mı? İnsanda biraz olgunluk olur, görgü olur. ‘Taç giyen baş akıllanır’. MHP'yi eleştirmek ayrı, fabrika ayarlarınızdaki militanlığı, amigoluğu kontrol edememek ayrı… Sahi ‘herkesi kucaklayan’ @ekrem_imamoglu ne diyor bu seviyesizliklere?”

Milliyetçileri aşağılayan bu kadın…

Canan Kaftancıoğlu’nun Ülkücülerle dalga geçen videoyu paylaşmasına tepki gösteren bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise şu yorumu yaptı:
“Milli ve manevi değerlere hakaret eden, milliyetçileri aşağılayıp teröristlere methiye düzen bu kadın toplumda değer görüyorsa durum gerçekten vahim demektir.”

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 17:19
  1. İstanbul
  2. Canan Kaftancıoğlu
  3. Devlet Bahçeli

YORUM YAZ

  • MEHMET DEMIRCIMEHMET DEMIRCI16 dk önce
    İzmirin sahil lerinde bok kokar yaşa bastın ismetpaşa geberdin gittin niyazi oldun ismet paşaizmiri bok götürüyor mustafa kemal paşasen bu chp yi göreydin mustafa kemal paşa topunu rakı sofrasında deler geçer meze yapardın mustafa kemal paşanene gerek macar güzeli mustafa kemal paşabu chp lilerin nahına da gömerdin mıhına da musta kemal paşa...
  • Murat Murat 34 dk önce
    Müslümanlarla , Osmanlıyla böyle dalga geçmelerine yardımcı olan dönek seçmen,inşallah Ümmeti sartığıno bir kilo domatese muhtaç kalırsın.Her yer b.k kokacak.
  • dumanlıdumanlı37 dk önce
    Bahçelinin istanbula gelişini milli değerlerimizin istismarıyla yapanların o videoya söz söylemeye hakları yoktur.
  • Zeki GedikoğluZeki Gedikoğlu41 dk önce
    güzel kapak olmuşmilliyetçi muhafazakar mehape seçmeni bahçeli idaresinde laik kemaliste dönüşmüş cehape seçmeni olmuştur kendisinin
  • Zeki GedikoğluZeki Gedikoğlu41 dk önce
    güzel kapak olmuşmilliyetçi muhafazakar mehape seçmeni bahçeli idaresinde laik kemaliste dönüşmüş cehape seçmeni olmuştur kendisinin
  • IsmailIsmail47 dk önce
    Yakışır kaftanci ogluna ne dese haklı sizin gibi muslumanin
  • salmansalman52 dk önce
    ..pis mahluh...müslümanim diyen, Türküm diyende bagzi gvatlarda, bunlara oy verdi, okadar  oynanan oyunlari görmediler... bu pislik bile piyasaya ancak secimden sonra cikmaya basladi,oy kaybettirecegini bilecek kadar akillilar, ama bunlara oy veren beyinsiz 
  • Nazım aratNazım arat59 dk önce
    Biz sana chp il baskanı olamazsınız demedik.ki. insan olamazsınız dedik
  • ahmetahmet1 sa önce
    bu ergen militan domuzsever il baskani ile Turkiye ittifaki ve demokratik olgunluk zor
  • uzman analistuzman analist1 sa önce
    güzel espri olmuş .

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