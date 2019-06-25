Kaftancıoğlu’nun paylaştığı bu videoya tepkiler gecikmedi! Trol müsün il başkanı mı?

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun twitter adresinden paylaştığı Ülkücülerle alay eden videosu yoğun tepki çekti. Kaftancıoğlu’nun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve heyetinin seçim öncesi İstanbul’a gelirken oluşturduğu konvoyun görüntülerini tersine çeviren video paylaşımı tepki çekti.

Trol müsün il başkanı mı?

Mavi Marmara gazilerinden Eyüp Gökhan Özekin, Kaftancıoğlu’nun Ülkücüleri alaya alan paylaşımının altına şu yorumu yaptı:

“Trol müsünüz İstanbul il başkanı mı? İnsanda biraz olgunluk olur, görgü olur. ‘Taç giyen baş akıllanır’. MHP'yi eleştirmek ayrı, fabrika ayarlarınızdaki militanlığı, amigoluğu kontrol edememek ayrı… Sahi ‘herkesi kucaklayan’ @ekrem_imamoglu ne diyor bu seviyesizliklere?”

Milliyetçileri aşağılayan bu kadın…

Canan Kaftancıoğlu’nun Ülkücülerle dalga geçen videoyu paylaşmasına tepki gösteren bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise şu yorumu yaptı:

“Milli ve manevi değerlere hakaret eden, milliyetçileri aşağılayıp teröristlere methiye düzen bu kadın toplumda değer görüyorsa durum gerçekten vahim demektir.”