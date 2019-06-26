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Kaftancıoğlu’nun MHP’yi alaya alan paylaşımına sert tepki: Onlar önce Kandil videosunu geriye sarsınlar

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, MHP konvoy görüntülerinin geri sarıldığı videoyu paylaşarak MHP’lileri alaya almasına tepkiler sürüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kaftancıoğlu’nun paylaşımına yönelik grup toplantısında yaptığı konuşmayla tepki gösterirken, bir tepki de Bengü Türk Genel Yayın Yönetmeni Metin Özkan’dan geldi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 20:17
Kaftancıoğlu’nun MHP’yi alaya alan paylaşımına sert tepki: Onlar önce Kandil videosunu geriye sarsınlar

 Yusuf Kenan Çakır  Yeniakit.com.tr 

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun twitter adresinden paylaştığı geriye sarılmış konvoy videosuna gelen tepkiler sürüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında “7 dakikada domuz eti tüketmekle övünenlerin bizim üzerimizden nefret yarışına girmeleri terbiyesizliktir. İstanbul’a konvoyla girişimizi geriye sarıp İzmir marşını kullanarak alaya alanlar bilmelidir ki; yedikleri haram lokmalar, kırdıkları cevizler günü geldiğinde boğazlarına duracaktır.” şeklindeki tepkisinin ardından, yeniakit.com.tr’ye konuşan Bengü Türk Genel Yayın Yönetmeni Metin Özkan da Kaftancıoğlu’na şu ifadelerle tepki gösterdi: “Devlete seri katil diye, Ezan’dan ve şehitlerden rahatsızlık duyanlar, MHP’nin konvoyunu değil Kandil elebaşlarının destek açıklamasını geriye sarmalıdır.”

Kaftancıoğlu Kandil videolarını geri sarsın

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Bengü Türk Genel Yayın Yönetmeni Metin Özkan, “Yediği domuz etiyle övünen, 15 Temmuz darbesine tiyatro diyen, asıl darbe selalarla yapıldı diye twit atan, Devlete seri katil diyen, dua ezan sesinden rahatsız olan bir şahıs, MHP’ye ve MHP’lilere yol gösterecek değildir. ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sözünden tiksindiklerini söyleyenler bilmelidir ki; Mehter Marşı da bizimdir İzmir Marşı da bizimdir.” ifadelerini kullandı.

Kim faşist kim değil milletimiz görüyor

Kaftancıoğlu ve temsil ettiği zihniyetin öncelikle Kandil yolundan geri dönmeleri gerektiğini vurgulayan Özkan, şöyle devam etti:

“Kendileri, cevap veremedikleri Kandil elebaşlarının partilerine verdiği açık destek videolarını geriye sarsınlar. Cumhur ittifakını yıkmak için her türlü abidik gubidik ilişkiler içinde olanlar, siyaset dilinin sertliğinden söz edenler, Cumhurbaşkanına diktatör, MHP’ye faşist, YSK’ya çete diyenler; bunca hakareti ederken hiç utanmadılar mı? Bu mudur ‘yumuşak dil’ diye topluma sundukları? İstanbul seçimlerinden sonra milletimiz kimin ayrıştırıcı, ötekileştirici olduğu çok daha net görmektedir.”

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 20:17
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. MHP
  4. canan kaftancıoğlu

YORUM YAZ

  • Siz sarın sayın editSiz sarın sayın edit18 dk önce
    Bu haberin içinde Kaftancıoğlu'nun kırdığı o cevizlerin haber linkini koymadıktan sonra bu haberin ne önemi var? Herkes işini tam yapsın ki akıbetimiz hayır olsun gerçekten.
  • Vakti gelmisVakti gelmis21 dk önce
    Dağda onun kucaginda bununkucağındaşimdi şehre inip karı olmuş bir de dalga geçiyor. Bunun dağa çıkma zamanı gelmiş. Yada birinin dağa kaldırma zamanı.
  • iboibo29 dk önce
    Her zaman tipi Horror filminden cikmis gibi. Bana resimler gösterin kim terrorist göster diyin.Bu cinsiyeti ne oldugu belli olmayan ILK tercihimdir hihihi.Gercek ya, saka yapmiyorum. Ben korkuyorum bu kadinin resimlerinden. Dabbe resmen :)
  • hasan cemalhasan cemal30 dk önce
    gurban olduğum Allahım bir insanın suratında lanetlik bukadarmı belirgin olur ve bu kadın benim memleketimde yaşıyor oranın havasını gıdasını alıyor bense o memleketin hasretliğini çekiyorum.Allahım bunlar nasıl olsa domuz eti yiyorlar bunları ve bunlar gibileri avrupaya gönderde geri dönüşlerini nasıp etme bizim gibilerede hayırlısiyle memleketimize kesin dönmeyi nasıb et.Amin
  • oRHANoRHAN56 dk önce
    *** BIR TANE DOMUZ VIDEOSU YAPIN,KEMIKDENCANLI DOMUZA DÖNEN BIR VIDEO, BÖYLE BIR BELGESEL VIDEOSU VARDI, ALIN BUNA VIR VIDEO YAPIN, BU ISLERDEN ANLASAYDIM BEN YAPARDIM, MALESEF BILGISAYARDAN FAZLA ANLAMAM****
  • dumanlıdumanlı57 dk önce
    Devlet Bahçeli ve şürekası MHP yi siyasi koma haline getirmiştir.Yalanlarıyla başarısızlıklarını gizleyip ömürlerini uzatmaya çalışıyorlar.Boşuna çaba İyi parti geliyor.
  • okanokan1 sa önce
    serseri osman öcalanı haber yapsınlar bence
  • ZiyaZiya1 sa önce
    Onu saramazlar çünkü kandilin emir kulları kucagimdalar DOMUZ severlet
  • Yasin BULUT Yasin BULUT 1 sa önce
    Mhp bitmistir bundan sonra millet ittifaki var
  • Kayı boyu Kayı boyu 1 sa önce
    Aponun barzaninin avukati ....elerr bize milliyetcilik dersi veremez
  • IYI parti Çubuk IYI parti Çubuk 1 sa önce
    Boş versene sen apoşa övgü düzen terorist katilin kardesini TRT ye cikaran barzani ile megri megri pkk şarkısı söyleyen kandilde muzakere eden ALÇAKLAR kimdir sor googleye cikiyor
  • Serseri Serseri 1 sa önce
    Allah aşkına şu meymenet kadından haber yapmayın lutfen...
  • DeliDeli1 sa önce
    Dünyanın oyunu verdiler yinede verecekler milleteiyilik yapmiyacan yalancı dolandırıcı olacan değerlerine soyup aşağılayan oldun mu senden iyisi yok 1994 günleri yakın kolay gelsin

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