Kaftancıoğlu’nun MHP’yi alaya alan paylaşımına sert tepki: Onlar önce Kandil videosunu geriye sarsınlar

Yusuf Kenan Çakır Yeniakit.com.tr

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun twitter adresinden paylaştığı geriye sarılmış konvoy videosuna gelen tepkiler sürüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında “7 dakikada domuz eti tüketmekle övünenlerin bizim üzerimizden nefret yarışına girmeleri terbiyesizliktir. İstanbul’a konvoyla girişimizi geriye sarıp İzmir marşını kullanarak alaya alanlar bilmelidir ki; yedikleri haram lokmalar, kırdıkları cevizler günü geldiğinde boğazlarına duracaktır.” şeklindeki tepkisinin ardından, yeniakit.com.tr’ye konuşan Bengü Türk Genel Yayın Yönetmeni Metin Özkan da Kaftancıoğlu’na şu ifadelerle tepki gösterdi: “Devlete seri katil diye, Ezan’dan ve şehitlerden rahatsızlık duyanlar, MHP’nin konvoyunu değil Kandil elebaşlarının destek açıklamasını geriye sarmalıdır.”

Kaftancıoğlu Kandil videolarını geri sarsın

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Bengü Türk Genel Yayın Yönetmeni Metin Özkan, “Yediği domuz etiyle övünen, 15 Temmuz darbesine tiyatro diyen, asıl darbe selalarla yapıldı diye twit atan, Devlete seri katil diyen, dua ezan sesinden rahatsız olan bir şahıs, MHP’ye ve MHP’lilere yol gösterecek değildir. ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sözünden tiksindiklerini söyleyenler bilmelidir ki; Mehter Marşı da bizimdir İzmir Marşı da bizimdir.” ifadelerini kullandı.

Kim faşist kim değil milletimiz görüyor

Kaftancıoğlu ve temsil ettiği zihniyetin öncelikle Kandil yolundan geri dönmeleri gerektiğini vurgulayan Özkan, şöyle devam etti:

“Kendileri, cevap veremedikleri Kandil elebaşlarının partilerine verdiği açık destek videolarını geriye sarsınlar. Cumhur ittifakını yıkmak için her türlü abidik gubidik ilişkiler içinde olanlar, siyaset dilinin sertliğinden söz edenler, Cumhurbaşkanına diktatör, MHP’ye faşist, YSK’ya çete diyenler; bunca hakareti ederken hiç utanmadılar mı? Bu mudur ‘yumuşak dil’ diye topluma sundukları? İstanbul seçimlerinden sonra milletimiz kimin ayrıştırıcı, ötekileştirici olduğu çok daha net görmektedir.”