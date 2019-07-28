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Kafkasör Yaylası’nda düzenlenen Off-Road yarışları nefes kesti

Artvin’de bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası’nda organize edilen 5.

28 Temmuz 2019 Pazar 17:48
Kafkasör Yaylası’nda düzenlenen Off-Road yarışları nefes kesti

Artvin’de bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası’nda organize edilen 5. Uluslararası Off-Road Yarışları adeta nefes kesti.


Artvin Off-Road Kurulu tarafından bu yıl 5. kez organize edilen Uluslararası Off-Road Yarışları’na Türkiye’nin yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ve İran’dan da ekipler katıldı. Motor gücüne göre 4 klasmanda toplam 46 ekip, oluşturulan zorlu parkurda dereceye girmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Yarışlarda bin 600 metre uzunluğundaki parkurda çamur, su birikintisi ve tümseklerden oluşan 35engelleri geçmeye çalışan yarışmacılar, zor anlar yaşadı. Çok sayıda kişinin de ilgiyle izlediği organizasyonda parkuru tamamlayamayan bazı araçlar ise iş makinesi yardımıyla pistin dışına çekildi.


Yarışlara katılan ve ilk startı veren Artvin Belediye Başkan vekili Nursal Bülbül, bu oyunların Artvin’in tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi. Bülbül, “Organizasyonda emeği geçenleri kutluyorum. Dileğim bu doğanın, bu yeşilin bozulmadan gelecek nesillere aynı şekilde bırakmayı sağlarız” dedi.


Artvin Off-Road Kulüp Başkanı Murat Yılmaz ise,"Bu yıl 5. kez düzenlediğimiz oyunlara geçmiş yıllara göre katılım daha fazla. Çok farklı bir etap yaptık. Orman etabımız var. Çamur geçişlerimiz, kütük geçişlerimiz gibi zorlu parkurlarımız var. Özellikle orman etabımızda yarışçıların Artvin’imizin güzel ormanlarını, yeşilini görmelerini istedik. İnşallah kazasız belasız bu organizasyonu tamamlarız” ifadelerini kullandı.


Gün boyu süren yarışmalar sonucunda dereceye girenlere düzenlenen törenle ödülleri verilecek.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 17:48
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