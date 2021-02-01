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Yaşam Kafeler açıldı mı? Kafeler nasıl çalışacak?
Yaşam

Kafeler açıldı mı? Kafeler nasıl çalışacak?

15 Mart’ta kafeler açılacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde kafeler yalnızca paket servis hizmeti veriyor. Hem çalışanlar hem de işletme sahipleri dükkanların ne zaman açabileceklerini merak ediyor. Peki, kafeler ne zaman açılacak? Kafelerin açılacağı tarih | Kafeler ayın kaçında açılacak? Kafeler hangi şartlarda açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-01 12:20:00 -
Kafeler açıldı mı? Kafeler nasıl çalışacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyor. 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde alınana kararlar doğrultusunda kafeler yalnızca paket servis hizmeti sunuyor. Bu sebeple milyonlarca kişi kafelerin restoranların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, kafeler açıldı mı?

Kafeler açıldı mı? Kafeler nasıl çalışacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle uzunca süredir kapalı olan kafelerle ilgili alınacak karar 1 Şubat Pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında değerlendirilecek. Toplantıda işletmelerin açılıp açılmayacağı, hangi şartlarda iş yerlerinin normal düzene geçeceğinin konuşulması bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılamalarda bulunacak.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında "Restoran işletmeciliği konusu ise bu konuyla ilgili olarak da kabine toplantımızda inşallah bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var maalesef her ne kadar 'sıkı tutacağız' diyorlarsa da daha önce de bunlar söylendi, maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, o riski almak istemiyoruz. Diyoruz ki bu süreci dikkatle yürütelim, başarılı bir şekilde yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, o verilere göre de gerekirse bir esneme yapılabilir" açıklamasını yaptı. 

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