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Kafein bağımlılığından kurtulmak mümkün mü?

Kafein içeren içecekler zamanla bağımlılık yapabilir. Kafein bağımlılığından kurtulmak ise sanıldığı gibi kolay değildir. İşte, kafein bağımlılığı ile yola çıkmanın yolu…

23 Ağustos 2019 Cuma 00:06
Kafein bağımlılığından kurtulmak mümkün mü?

Kahve, çay, çikolata ve asitli içecekler kafein yönünden son derece zengin ürünlerdir. Gün boyunca yüksek oranda kafein içeren içecekler tüketen kişiler belli bir zaman sonra kafein bağımlısı haline gelmekte. Peki, kafein bağımlılığından kurtulmak mümkün mü?

Kafein bağımlılığının belirtileri nelerdir?

Yoğun kafein tüketimi kan akışını ve damarların yapısını etkilemektedir. Bu nedenle yoksunluk halinde baş ağrısına yol açmaktadır.

Kafein içeriği nedeniyle iyi bir enerji kaynadığıdır. Kafein bağımlısı kişiler bu tip ürünleri her zamankinden az tükettiklerinde yorgunluk hissi yaşayabilir.

Kafein hem fiziksel hem de psikolojik bağımlılığa yol açar. Bu nedenle kafein yoksunluğunda kişiler ciddi kaygılar yaşayabilir.

Kafein konsantrasyon sorunlarını ortadan kaldırır. Yoksunluğu halinde ise kişiler odaklanma sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir.

Kafein yoksunluğu kişilerde aşırı sinire yol açabilir.

Aşırı kafein tüketimi titremelere yol açar. Aynı şey yoksunluğu halinde de yaşanır.

Kafein bağımlılığı ile baş etmek mümkün mü?

Aniden kesmeyin

Uzun yıllar kullandığınız ilaçları bırakırken uyguladığınız azaltma taktiği kafein bağımlılığı için şahane bir yöntem. Günde 4 fincan kahve içiyorsanız ilk hafta bu rakamı 3'e sonrasında 2'ye indirebilirsiniz. Emin olun bu yöntem sayesinde yoksunluk belirtilerini daha az yaşayacaksınız.

Alternatiflerini deneyin

Kafein bağımlılığından kurtulmak sandığınız gibi kolay değildir. Bu alışkanlığı rafa kaldırmaya çalışırken bedeniniz size güçlük çıkarabilir. Günde 4-5 fincan kahve içiyorsanız; bu ölçüleri revize edebilirsiniz. Örneğin 5 fincan kahve yerine 3 fincan kahve ve 2 fincan yeşil çay içebilirsiniz. Bitki çaylarının birçoğunda kafein vardır. Ama oran olarak kahveden daha azdır. Bu yöntemle vücudunuzu yavaş yavaş kafein bağımlılığından arındırmayı başarabilirsiniz.

Uykunuza özen gösterin

Kafein uykusuz gecelerin ardından tüketildiğinde yeni güne enerjik başlanmasına yardımcı olur. Kafein ihtiyacınızı en aza indirmek için uyku düzeninize dikkat etmenizde yarar var.

Spor yapın

Düzenli egzersiz yapmak kafein yoksunluğunun semptomlarını en aza indirmeye yardımcı olur.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 00:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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