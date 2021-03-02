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Gündem Kafe ve restoranların açılmayacağı iller hangileri? Kafe ve restoranlar hangi illerde açılmayacak?
Gündem

Kafe ve restoranların açılmayacağı iller hangileri? Kafe ve restoranlar hangi illerde açılmayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapatılan kafe ve restoranların çok yüksek riskli iller dışında sabah 07.00 - 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açılacağını belirtti. Peki Kafe ve restoranlar hangi illerde açılmayacak? Kafe ve restoranlar hangi illerde açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-02 08:04:00 - 2021-03-02 08:05:33
Kafe ve restoranların açılmayacağı iller hangileri? Kafe ve restoranlar hangi illerde açılmayacak?

Türkiye nefesini tutup Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı koronavirüs ile mücadelede "Kontrollü Normalleşme" döneminde atılacak yeni adımlar kararlıştırıld. İllerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategorilere ayrıldı.

Bundan böyle normalleşme için alınan kararlar bu kategorilerden üzerinden yapılacak. Milyonlarca esnafın beklediği kafe ve restoranların açılmasına ilişkin de beklenen karar çıktı. Buna göre, kafe ve restoranların çok yüksek riskli iller dışında yüzde 50 kapasite ile açılacak. Kafe ve restoranlar düşük, orta ve yüksek riskli illerde açılacak, çok yüksek riskli illerde ise açılmayacak.

Kafe ve restoranlar hangi illerde açılacak?

Düşük riskli iller hangileri?

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır COVID-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.

Orta riskli iller hangileri?

Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

Yüksek riskli iller hangileri?

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, koronavirüs vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Kafe ve restoranlar hangi illerde açılmayacak?

Kafe ve restoranların açılmayacağı iller ise şunlardır:

Çok yüksek riskli iller hangileri?

Koronavirüs vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.

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