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Kafayı içkiyle bozdu: Buraya kimse gelmez!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında yaptığı Güneydoğu turunu anlattı. Altaylı, Mardin'de kaldığı bir otelde alkol satışının olmadığını belirterek bu bölgenin bu yüzden turist alamayacağını belirtti.

23 Eylül 2018 Pazar 16:08
Kafayı içkiyle bozdu: Buraya kimse gelmez!

Fatih Altaylı, bugünkü "Güneydoğu ve Turizm" başlıklı yazısında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile birlikte geçrdiği Güneydoğu Anadolu turunu ele aldı. Mardin'de konakladıkları otelde alkollü içki satılmamasını eleştiren Altaylı, alkol olmadığı için bölgenin turist çekemeyeceğini ima etti.

İşte Altaylı'nın o yazısı;

Mardin’de ve Urfa’da karşılaştığımız, konuştuğumuz herkes bölgenin kültürel ve tarihi değerlerini gayet iyi biliyor, bunun dünyaya anlatılmasını, tanıtılmasını istiyordu.

Buraların bir turistik destinasyon haline gelmesi, özellikle Avrupalı turistlerin buraların ekonomisine katkıda bulunması en büyük arzuları.

Ancak zurnanın zırt dediği yer burası.

Niye mi?

Anlatayım.

Mardin’de gece kaldığımız otele döndüğümüzde bütün sıcak altında dolaşmaktan bitap düşmüş vaziyette buz gibi bir bira çekti canım.

Sorduğum zaman “Otelimizde alkollü içki satmıyoruz” yanıtı aldım.

5 yıldızlı turistik otel ve bira bile yok.

Urfa’da da durum farklı değil.

Kente bir iki otel dışında alkollü içki satılmıyor.

Elbette ki, herkes özgür.

Kimse alkollü içki satmak, bulundurmak zorunda değil.

Satmayabilirsiniz.

En doğal hakkınızdır.

Ancak böyle bir tercihi yaptığınız zaman “Bize Batılı, bol paralı turist gelsin ve buranın kalkınmasına katkı sağlasın. Kentin gelir düzeyi artsın” diyemezsiniz.

Ben “Neyse canım” der geçerim.

Alman, Fransız, İngiliz, Amerikalı, Japon geçmez.

Bırakın otelde içki satılmamasını, akşam gideceği bir lokantada, akşamüzeri keyif yapacağı bir kafede canının istediği anda bir kadeh içemeyecekse oraya gelmez o turist.

Meraktan gelse bile kalmaz.

Para mara da bırakmaz.

Bakar gider.

Siz de arkalarından bakarsınız.

Ben söylemiş olayım da, karar sizin.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 16:08
  1. Mardin
  2. Fatih Altaylı

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