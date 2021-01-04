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Aktüel Kafası tenekeye sıkışan ayıyı karla mücadele ekipleri kurtardı
Aktüel

Kafası tenekeye sıkışan ayıyı karla mücadele ekipleri kurtardı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 15:24:09 -
Kafası tenekeye sıkışan ayıyı karla mücadele ekipleri kurtardı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yiyecek ararken kafası tenekeye sıkışan ayıyı, bölgede yol açma çalışması yürüten karla mücadele ekipleri kurtardı.

İlçeye bağlı Çatalca köyündeki Kelebektaşı Üs Bölgesi yolunda çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri, kafası tenekeye sıkışan ayıyı gördü.

Ayının bulunduğu yere giden ekipler, uzun uğraşlar sonucu kafasındaki tenekeyi çıkarttı.

Ayı, daha sonra bölgeden uzaklaşarak yuvasına döndü.

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