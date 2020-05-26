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Aktüel

Kafası korkuluklara sıkışan çocuk böyle kurtarıldı

Sultangazi’de bir çocuk oyun oyun oynadığı sırada kafası evinin camlarındaki korkuluklara sıkıştırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 17:42:14 -
Kafası korkuluklara sıkışan çocuk böyle kurtarıldı

Sultangazi’de bir çocuk oyun oyun oynadığı sırada kafası evinin camlarındaki korkuluklara sıkıştırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çocuğun kafasını uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkardı.


Olay, bugün saat 16.15 sıralarında Sultangazi Esentepe mahallesinde gerçekleşti. Evinin camından dışarı bakan çocuk kafasını camların önündeki korkuluk demirleri arasına soktu. Çocuk kafasını geri çıkaramadı.


Kafası sıkıştığı yerden çıkmayan çocuk ağlamaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu çocuğun kafasını sıkıştığı yerden çıkardı. Demir korkulukların kesildiği sırada demir kesicilerin titreşiminden korkan çocuk göz yaşlarına boğuldu. İtfaiye ekipler ise Buğra Ünal(9) isimli küçük çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. Sıkıştığı yerden kurtarılan Ünal hemen annesine sarıldı.

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