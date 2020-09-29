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Siyaset Kafadan sorunlu kulak doktoru! Hafız hastaya başörtü zulmü
Siyaset

Kafadan sorunlu kulak doktoru! Hafız hastaya başörtü zulmü

Ümraniye Devlet Hastanesi KBB Hekimi Hidayet Hakan Tiregül’ün, muayeneye gelen hastalarına başörtülerini tamamen çıkarmaları için baskı uyguladığı ortaya çıktı. Başka doktorların böyle bir talepte bulunmadığını belirten Saliha Albayrak, “Muayene etmedi. Ben bir hafızım, gururum çok incindi” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 09:18:00 - 2020-09-29 09:20:04
Kafadan sorunlu kulak doktoru! Hafız hastaya başörtü zulmü

 Faruk Arslan  İstanbul 

AK Parti iktidarının kökünü kazıdığı başörtüsü yasakçılığı, eski Türkiye artıklarınca yer yer hortlatılmaya devam ediyor. Ümraniye Devlet Hastanesi’nde görevli Kulak Burun Boğaz doktoru Hidayet Hakan Tiregül’ün tesettürlü hastaları başörtülerini çıkarmadan muayene etmediği, aynı şekilde 24 Eylül’de hafız Saliha Albayrak’ı sert sözlerle geri çevirdiği öğrenildi. Akit’in ulaştığı Albayrak yaşadığı şoku güçlükle kelimelere döktü. Doktor Tiregül ise rezil tutumunu sürdürerek “Kulağını bana temizletmediği için ondan şikayetçi olacağım” deme cüretini gösterdi. Küstah hekim Tiregül’ün başörtülülere yönelik skandal tutumundan dolayı daha önce de soruşturma geçirdiği belirlendi.

Başörtüsü düşmanı hekim

2020 Türkiyesi’nde dahi başörtüsü yasakçılığının yaşanabildiğini gösteren olay, 24 Eylül’de meydana geldi. 24 Eylül Perşembe günü kulak tedavisi olmak için Ümraniye Devlet Hastanesi Mustafa Kemal Semt Polikliniği’ne giden Saliha Albayrak, büyük şokla karşılaştı. Muayene için Kulak Burun Boğaz hekimi Hidayet Hakan Tiregül’ün odasına giren Albayrak, direkt ‘Başörtünüzü çıkarın’ buyruğuyla karşılaştı. Tesettürünün iğnelerini çıkararak kulağını açığa çıkaran Albayrak’a daha sonra yine doktor Tiregül tarafından ‘örtünün tamamen çıkarılması’ söylendi.

Ya çıkar ya da çık!

Albayrak, hadiseyi şöyle anlattı: “İçeri girer girmez oturmamı ve başörtümü çıkarmamı söyledi. Ben de başörtümdeki iğnemi çıkartıp açtım. Başörtüm sadece başımın üzerinde duruyordu. Doktor başörtümü tamamen başımdan çıkarmamı, çıkarmaz isem muayene etmeyeceğini söyledi. Ben kendisine hem daha önceki zamanlarda, hem de 1 hafta öncesinde kulak-burun-boğaz muayenesinde başörtümün bu şekilde muayeneye engel olmadığını ve başörtümü çıkarmam hususundaki ısrarını anlayamadığımı söyledim” dedi.

Nerede hasta mahremiyeti?

Mağdur Albayrak’ın beyanına göre diyaloglar şöyle devam etti: ‘Doktor ‘Kalkıp gidebilirsiniz, ben bu şekilde muayene etmem, siz muayeneyi kabul etmiyorsunuz’ dedi ve el-kol hareketleri ile birlikte ‘İstediğiniz yere beni şikayet edebilirsiniz’ dedi.

Örtüsünü çıkarma teklifini reddettiği için kulak tedavisi yapılmayan Saliha Albayrak, “Gururum çok incindi. Ben hafızım ve bu şekilde muameleyi hak etmedim. Doktorun tavırları, yüz ifadesi hiç hoş değil ve çok gurur inciticiydi. Din ve vicdan özgürlüğü nerede? Hasta mahremiyeti nerede?” sözlerini sarf etti.

İlk zorbalığı değil

Hafız Albayrak’ı kapı dışarı eden Tiregül’ün bu ilk skandalı değil. Edinilen bilgiye göre benzer gerekçeyle daha önce de rezalete imza atan Tiregül’ün şikayet üzerine soruşturma geçirdiği ifade edildi. Olayla ilgili görüşüne başvurduğumuz Tiregül, soruşturma geçirdiğini kabul ederek, “Ben aklandım” dedi. Dr. Tiregül, konuya ilişkin olarak, “İki başörtüsü vardı (boneyi kastediyor), bir tanesini çıkarmasını söyledim. Çıkarmadı. Gerekli mercilere kendisinden şikayetçi olacağım” dedi.

Başörtüsünü açtıramadığınız için mi hastadan şikayetçi olacaksınız” şeklindeki sorumuzu ise Tiregül, “Hayır kulağını temizleyemediğim için şikayetçi olacağım, benim işime engel oldu” diye tuhaf sözlerle cevapladı.

-Saliha Albayrak’ı muayene etmeyen KKB doktoru Hidayet Hakan Tiregül

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

Mustafa Korkmaz

Eeee saglıkçılara şiddete yaptırım böyle DEYYUS Lara ne var bu şerefsizlik
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Mehmet

d..yus ..
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