0553 313 94 23

Kadroya geçen taşeron işçiler nakil yapılır mı? Kadroya geçen taşeron işçiler son dakika

Kadroya geçen taşeron işçiler ne zaman ikramiye alacak? kadroya geçen taşeron işçiler ne kadar maaş alacak? kadroya geçen taşeron işçilerin tediyeleri ne zaman ödenecek? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından taşerondan kadroya geçen işçiler için önemli uyarı yapıldı. Bakanlık tarafından taşeron personel iken kadroya geçenlerin il dışı nakil veya görevlendirmeleri hakkında uyarı yapıldı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:45
Kadroya geçen taşeron işçiler nakil yapılır mı? Kadroya geçen taşeron işçiler son dakika

Kadroya geçen taşeron işçiler ne zaman ikramiye alacak? kadroya geçen taşeron işçiler ne kadar maaş alacak? kadroya geçen taşeron işçilerin tediyeleri ne zaman ödenecek? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından taşerondan kadroya geçen işçiler için önemli uyarı yapıldı. Bakanlık tarafından taşeron personel iken kadroya geçenlerin il dışı nakil veya görevlendirmeleri hakkında uyarı yapıldı. Peki kadroya geçen taşeron işçiler iller arası nakil yapabilir mi?

Kadroya geçen taşeron işçilerin hakları neler? Kadroya geçen taşeron işçiler son dakika haberleri. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından taşerondan kadroya geçen işçiler hakkında uyarı yapıldı. Konu ile ilgili olarak Bakanlık tarafından taşeron personel iken kadroya geçenlerin il dışı nakil veya görevlendirmelerinin yapılmasının mümkün olmadığı ifade edilerek bu yöndeki taleplerin Bakanlığa iletilmemesi talep edildi. Taşeron personelin kadroya geçirilmesine imkan veren 375 sayılı KHK'nın geçici 23. maddesinde konu hakkında şu ifadelere yer verilmiştir: "Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir."

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:45
  1. Kadroya geçen taşeron işçiler nakil yapılır mı?
  2. Kadroya geçen taşeron işçiler ne zaman ikramiye alacak?
  3. kadroya geçen taşeron işçiler ne kadar maaş alacak?
  4. kit taşeron işçiler son dakika
  5. Toplu iş sözleşmesi zam oranları son dakika haberleri
  6. kamu işçileri toplu iş sözleşmesi 2019
  7. Kadroya geçen taşeron işçiler son dakika

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) 140 yıllık II. Abdülhamid Han’ın albümü restore ediliyor
    1. (Özel) 140 yıllık II. Abdülhamid..
    2. Kaliforniya’da festivale silahlı..
    3. Afganistan'da seçim bürosuna saldırı:..
    4. (Özel) Alevlerin arasında kalan kediyi..
    5. Başakpınar Belediyespor sezonu açtı
    6. Başakpınarspor’dan transfer atağı
    7. Hakkında arama kararı bulunan 15..
    8. Kayserispor’un rakibi Genoa
    9. Astsubay hediye aldığı ayakkabı..
    10. Kayserispor, Alpay’ı kadrosuna kattı
    11. ASA
    12. TÜGVA Kayseri’de Bayrak Devir Teslimi..
    13. Türkiye’yi sömürüyorlar!
    14. Küresel piyasalar Fed'i bekliyor
    15. Bakanlıktan Kaz Dağları'nda altın..
    16. 45. Balkan Masa Tenisi Şampiyonası
    17. Serbest piyasada döviz fiyatları
    18. FETÖ operasyonunda 41 gözaltı kararı
    19. Sutopunda İskenderun Yüzme İhtisas..
    20. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Erdoğan talimatı vermişti! AK Parti teşkilatları çalışmalara başladı
    Erdoğan talimatı vermişti! AK Parti teşkilatları çalışmalara başladı
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!