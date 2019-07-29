Kadroya geçen taşeron işçiler nakil yapılır mı? Kadroya geçen taşeron işçiler son dakika

Kadroya geçen taşeron işçiler ne zaman ikramiye alacak? kadroya geçen taşeron işçiler ne kadar maaş alacak? kadroya geçen taşeron işçilerin tediyeleri ne zaman ödenecek? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından taşerondan kadroya geçen işçiler için önemli uyarı yapıldı. Bakanlık tarafından taşeron personel iken kadroya geçenlerin il dışı nakil veya görevlendirmeleri hakkında uyarı yapıldı. Peki kadroya geçen taşeron işçiler iller arası nakil yapabilir mi?

Kadroya geçen taşeron işçilerin hakları neler? Kadroya geçen taşeron işçiler son dakika haberleri. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından taşerondan kadroya geçen işçiler hakkında uyarı yapıldı. Konu ile ilgili olarak Bakanlık tarafından taşeron personel iken kadroya geçenlerin il dışı nakil veya görevlendirmelerinin yapılmasının mümkün olmadığı ifade edilerek bu yöndeki taleplerin Bakanlığa iletilmemesi talep edildi. Taşeron personelin kadroya geçirilmesine imkan veren 375 sayılı KHK'nın geçici 23. maddesinde konu hakkında şu ifadelere yer verilmiştir: "Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir."