Kadroya geçecek sözleşmeliler kimler? Kadroya geçişler nasıl olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası ele alacakları ilk dosyanın sözleşmeli kamu çalışanları olduğunu belirterek, "Biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz" dedi.

Bakan Vedat Bilgin, ek gösterge düzenlemesinin hemen ardından 560 bin sözleşmeli personele de kadro hakkı öngörülen çalışmayı tamamlayacaklarını söyledi. Bilgin, "Ek göstergeden sonra ilk yapacağımız çalışma sözleşmeli personel meselesidir, üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandıracağız. Kamu, ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alıyor. Fakat bu sözleşmeli personelin bazı sorunları var. İsteğe bağlı olarak onlara kadro hakları vereceğiz. Yani onunla ilgili kapsamlı bir düzenleme yapıyoruz. Sözleşmeli çalışmayan kadroluların sahip olduğu bazı haklardan onlar mahrumlar. Onları kendilerine vereceğiz" diye konuştu.

Sözleşeli personel kimler kadroya geçecek?

Bakan Bilgin, kamuda sözleşmeli doktor, yazılımcı bulunduğunu anımsatarak, "Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Mesela bilgisayar mühendisleri, yazılım mühendisleri, doktorlar vesaire gibi onları örnek veriyorum, ama hepsinin mühendis olması gerekmiyor. Fakat bu sözleşmeli personelin bazı sorunları var. Biz isteğe bağlı olarak onlara kadro hakları vereceğiz. Yani onunla ilgili kapsamlı bir düzenleme yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Sözleşmeli personel nedir?

Kamu hizmetleri genel itibariyle kamu görevlilerince yerine getirilir. Devlet Memurları Kanunu’nun istihdam şekilleri başlıklı 4. maddesince kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle yürütülür.

Sözleşmeli personel şartları nelerdir?

Zaruri ve istisnai hallerde,

Özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde,

Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde,

Kurumun teklifi ve DPB’nin görüşü alınarak,

Maliye Bakanlığınca belirlenen pozisyonlarda,

Mali yılla sınırlı olarak,

Sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen.

Makalemize başlamadan önce belirtmek isteriz ki; 4 b sözleşmeli personel maaşları çalıştıkları kuruma göre değişkenlik göstermektedir. Malesef devlet memuruna göre daha düşük maaş almaktadırlar.

Sözleşmeli personel maaşları!

2021 yılında kamuda çalışacak olan 4 B sözleşmeli personellerin, unvanlara göre 2021 Ocak-Temmuz dönemi maaşları şu şekildedir:

4b sozlesmeli personel maasi

Çalışmayan eş için aile yardım tutarı : 377,41 TL

0-6 yaş arası çocuk için çocuk yardımı tutarı: 83.00 TL

6 yaşından büyük çocuk için çocuk yardımı : 41,51 TL

4b sözleşmeli Anketör ( lisans) : 4,012.48 TL

4b sözleşmeli Büro personeli (lisans) : 4,394.01 TL

4b sözleşmeli Çocuk Gelişimcisi (lisans) : 4,964.77 TL

4b sözleşmeli Destek personeli (lise ) : 3,788.21 TL

4b sözleşmeli Din görevlisi : 4,395.84 TL

4b sözleşmeli diyetisyen ( lisans) : 4,983.95 TL

4b sözleşmeli ebe( lisans) : 4,983.95 TL

4b sözleşmeli hemşire ( lisans) : 4,983.95 TL

4b sözleşmeli idari Büro pers.(lisans) : 4,012.48 TL

4b sözleşmeli İnfaz koruma pers.(lisans) : 4,322.45 TL

4b sözleşmeli mühendis ( lisans) : 6,631.20 TL

4b sözleşmeli öğretmen ( lisans) : 4,852.27 TL

4b sözleşmeli tekniker ( ön lisans) : 4,863.89 TL

4b sözleşmeli teknisyen ( lise ) : 4,314.95 TL