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Kadroya alınmayan taşeron işçiler kadroya geçecek mi

Kadroya alınmayan taşeron işçiler kadroya geçecek mi sorusuna ilişkin Hak-İş'ten son dakika açıklama geldi. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan,"KİT'lerde kadro kapsamı dışında kalan 70 bin civarındaki taşeron emekçinin kadroya alınması yönündeki mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz." ifadesiyle kadro bekleyen taşeron işçilere umut oldu. 2019 Taşeron zammı son dakika haberleri. Kadroya geçen işçi maaşları ne kadar oldu? Taşeron işçi son dakika haberleri araştırılıyor.

14 Ocak 2019 Pazartesi 13:54
Kadroya alınmayan taşeron işçiler kadroya geçecek mi

Kadroya alınmayan taşeron işçiler kadroya geçecek mi sorusuna ilişkin Hak-İş'ten son dakika açıklama geldi. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "KİT'lerde kadro kapsamı dışında kalan 70 bin civarındaki taşeron emekçinin kadroya alınması yönündeki mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz." ifadesiyle kadro bekleyen taşeron işçilere umut oldu.

Taşeron işçiler kadroya ne zaman alınacak? KİT'lerde çalışan taşeron emekçilere kadro verilmesinin kamu iktisadi teşebbüslerine ekstra bir maliyetinin olmayacağını, aksine daha karlı bir ekonomik tablonun oluşacağını vurgulayan Arslan, kadro mücadelesini kararlılıkla devam ettirileceğini, KİT'lerde çalışanların hak ve hukukunun başkalarının insafına bırakılmayacağını aktardı. Geçiş sürecinde karşılaşılan sorunları çözebilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nda ortak komisyon kurulmasını önerdiklerini belirten Arslan, her iki bakanlıkta da komisyonun geçen hafta kurularak çalışmalara başlandığını bildirdi. Hak-İş Genel Başkanı Arslan, taşerondan kadroya geçen ve kadro kapsamı dışında kalanların ücret artışlarının enflasyonun altında olmayacak şekilde yapılması için bir imza kampanyası başlattıklarını da kaydetti.

Taşeron son dakika haberleri 2019 Taşeron zammı

Kadroya geçen işçi maaşları ne kadar oldu? Taşeron işçi son dakika haberleri araştırılıyor. Kadroya geçen taşeron işçi zamları ne kadar? 2019 yılına girmemizle birlikte en son asgari ücrete zam yapılmıştı. 696 sayılı KHK Taşeron son dakika haberleri neler? Taşeron müjdeli haberler burada! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm birimlere bir resmi yazı gönderildi ve kadroya geçirilen taşeron işçilere yapılacak zam oranı belirtildi. Gönderilen yazıda yüzde 4 zam yapılması istendi. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da bu konu hakkında bir açıklama yaparak kadroya geçen taşeron işçilerin zam taleplerini gündeme getirdi. Gündemde olan taşeron zammı son dakika maaşları 2019 araştırılıyor. MEB, tüm birimlere gönderdiği resmi yazıda, kadroya geçen taşeron personele yüzde 4 zam uygulanmasını istedi. Bakanlık ayrıca, aylık brüt asgari ücreti 2558 TL'den az olanların ücretinin 2558 TL'ye yükseltilmesini istedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 13:54
  1. Taşeron işçiler kadroya ne zaman alınacak?
  2. Kadroya alınmayan taşeron işçiler kadroya geçecek mi
  3. Kadroya geçen taşeron işçi ikramiye ödemeleri yapıldı mı?
  4. Taşeron son dakika güncel haberler
  5. Kadroya geçen taşeron zamlı maaş 2019
  6. taşeron ikramiye ödeme tarihi ne zaman?

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