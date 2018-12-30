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Kadro dışı kararları Trabzonspor'a olumlu yansıdı

- Bordo-mavili takım, Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın kadro dışı bırakılmasının ardından çıktığı 7 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi- Trabzonspor, bu 7 maçın 5'ini kazandı, 2'sinden beraberlikle ayrıldı

30 Aralık 2018 Pazar 11:03
Kadro dışı kararları Trabzonspor'a olumlu yansıdı


TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor, Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın kadro dışı bırakılması kararının ardından yenilgi yüzü görmedi.

Bordo-mavililerin ligin 12. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 5-0 yenilmesinin ardından, Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak kadro dışı bırakıldı.

Karadeniz ekibi, bu iki oyuncusunun kadro dışı bırakılması kararının ardından, Spor Toto Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 7 resmi maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Trabzonspor, ligde Fenerbahçe'yi sahasında 2-1, deplasmanda Kayserispor'u 2-0, sahasında Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Beşiktaş deplasmanından 2-2'lik beraberlik dönen Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor'u da son hafta 4-1 yendi.

Ligdeki son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, hanesine 13 puan yazdırdı.

Bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nda ise Sivas Belediyespor'u 2-2 ve 5-0'lık skorlarla geçip, son 16 turuna kaldı.


- İkinci sıraya yükseldi


Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrasında 16 puanla 10. sıraya gerileyen Karadeniz ekibi, daha sonra çıkışa geçerek 29 puanla 2. sıraya kadar tırmandı.

Bordo-mavililer, böylece zirve yarışında iddialı konuma gelirken, son 8 sezondaki en iyi derecisini elde etti.


- Daha fazla attı, daha az yedi


Trabzonspor, oyuncuların kadro dışı kaldığı 12. haftaya kadar olan süreçte 19 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.

Bordo-mavililer, son 5 haftada ise 13 gol kaydedip, 4 gol yedi.

İlk 12 haftada maç başına 1,58 gol atma, 1,5 gol yeme ortalamalarıyla oynayan bordo-mavililer, son 5 haftada maç başına 2,6 gol atma ve 0,8 gol yeme ortalamaları yakaladı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 11:03
  1. Burak Yılmaz
  2. Futbol
  3. Onur Recep Kıvrak
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Trabzonspor

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