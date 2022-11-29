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Gündem Kadro alacak olan sözleşmeli personelin maaşı düşebilir uyarısı yapıldı
Gündem

Kadro alacak olan sözleşmeli personelin maaşı düşebilir uyarısı yapıldı

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuda çalışan sözleşmeli personele kadro müjdesi verdi. Konunun uzmanlardan yüzbinlerce kişiyi ilgilendiren önemli bir maaş uyarıs yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 01:09:00 -
Kadro alacak olan sözleşmeli personelin maaşı düşebilir uyarısı yapıldı

28 Kasım pazartesi yapılan Kabine Toplantısı sonrası kararları açıklamk için kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuda çalışan sözleşmeli personele kadro müjdesini duyurdu.

"Zorla kadroya geçilme olmayacak"

Uzmanlar, kadroya geçen personelin maaşlarının düşeceğini bildirdi.

Sözleşmeden kadroya geçenlerin ücretleri düşebilir

TRT Haber canlı yayınında düzenlemeye ilişkin konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, "520 binin içerisinde 424 binin direk geçişi olabilecek. Herkes geçmek istemeyebilir ücret konularıyla alakalı. Sözleşmeli personel SSK kapsamında. Kadroya geçtiğinde emekli sandığı mensubu olacak." ifadesini kullandı.

SSK'dan emekliliğini planlayanlar olacaktır

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, "Emeklilik planlamalarında da değişiklik olacak. Sosyal güvenlik sistemi SSK'dan daha erken, daha rahat koşullarda emekli ederken, emekli sandığından biraz daha farklı koşullarla emekli edeceği için bu durumda bir çoğunun ücret açısından da bir düşüş söz konusu olabilir. Ücretini düşürmek istemeyen, SSK'dan emekliliğini planlayanlar olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'Dan sözleşmeli personel açıklaması! Sözleşmeli personelde yeni sistem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'Dan sözleşmeli personel açıklaması! Sözleşmeli personelde yeni sistem

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'Dan sözleşmeli personel açıklaması! Sözleşmeli personelde yeni sistem

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