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Aktüel Kadri Özerdoğan kimdir göreve nedir?
Aktüel

Kadri Özerdoğan kimdir göreve nedir?

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucu 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına, aynı dairenin üyesi Kadri Özerdoğan'ın seçildi. Peki, Kadri Özerdoğan kim?

Yeniakit Publisher
2022-09-20 16:44:00 -
Kadri Özerdoğan kimdir göreve nedir?

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucu 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına, aynı dairenin üyesi Kadri Özerdoğan'ın seçildiği bildirildi.

Kadri Özerdoğan kimdir göreve nedir?

Kadri Özerdoğan, 1965'te Giresun'da doğdu, 1988'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Giresun hakim adayı olarak mesleğe başlayan Özerdoğan, sırasıyla Kırıkhan, Tuzluca, Han ve Yargıtay'da tetkik hakimliği görevlerinde bulundu.

Özerdoğan, Yargıtay üyeliğine 2017'de seçildi.

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