Kadirov'un uyuşturucunun etkisiyle çektiği video gündem oldu! Çeçenistan nereden nereye...
Rus kuklası Çeçen lider Ramazan Kadirov'un yüksek dozda uyuşturucunun etkisiyle çektiği video gündem oldu.
Rus kuklası Çeçen lider Ramazan Kadirov'un yüksek dozda uyuşturucunun etkisiyle çektiği video gündem oldu.
Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşta Rus saflarında yerini alan Kadirov liderliğindeki Çeçen ordusu, Ukrayna'ya karşı savaşmaya devam ederken, Kadirov'un gündeme düşen videosu tartışma yarattı.
Rus yanlısı, savaş suçlusu Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov’un aşırı doz uyuşturucu aldıktan sonra çektiği iddia edilen video gündem oldu.
Daily Ummah