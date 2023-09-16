Kadirov komaya girdi!
Ukrayna askeri istihbaratından yapılan açıklamada, Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'un birkaç gündür hastanede tedavi gördüğü ve durumunun ağır olduğu öne sürüldü.
Ukrayna askeri istihbaratından yapılan açıklamada, Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'un birkaç gündür hastanede tedavi gördüğü ve durumunun ağır olduğu öne sürüldü.
Ukrayna İstihbarat Sözcüsü Andriy Yusov, Kaidrov'un durumunun bir yaralanmayla ilgisi olmadığına vurgu yaparken, uzun süredir çeşitli sağlık problemleri yaşadığını belirtti.
Kadirov'un kötüleşen sağlığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde kişisel doktorunu öldürttüğü de iddia edilmişti. Kadirov, Wagner isyanı sonrası Putin'e açık destek vermişti.