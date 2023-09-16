Kadirov komada, Dünya merakta! Uyuşturucu mu zehirlenme mi?

Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov’un komaya girdiği iddiaları dünyada merak konusu oldu. Kadirov’un uyuşturucu aldığı ve hastanede tedavi olduğu ile doktoru tarafından aylarca sinsice zehirlenerek komaya girdiği iddiaları cevap bekliyor.

Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov’un sağlığı ile ilgili son durum belirsizliğini koruyor.

RUSYA VE ÇEÇENİSTAN AÇIKLAMA YAPMADI!

Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov’un aniden rahatsızlanarak komaya girdiği iddia edilmilşti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ana İstihbarat Müdürlüğü Temsilcisi Andriy Yusov, yaptığı açıklamada Çeçen lider Ramazan Kadirov'un sağlık durumunun aniden kötüleşerek komaya girdiğini ve durumunun iyi olmadığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov’un komaya girdiği iddiaları dünyada merak konusu oldu. Kadirov’un uyuşturucu aldığı ve hastanede tedavi olduğu ile doktoru tarafından aylarca sinsice zehirlenerek komaya girdiği açıklamaları cevap bekliyor. Kadirov’un sağlık durumu için Rusya ve Çeçenistan’dan henüz bir açıklama yapılmaması ise dikkati çekiyor.

KADİROV UYUŞTURUCU KOMASINA MI GİRDİ YOKSA ZEHİRLENDİ Mİ?

Kadirov’un son sağlık durumu ile ilgili iki iddia öne çıkıyor. Bu iddialardan ilkinde Kadirov’un kendi içerisindeki bir doktor tarafından aylarca sinsice zehirlenerek komaya girdiği belirtiliyor. Ukrayna İstihbarat Servisi’ne göre, Ramazan Kadirov içtiği ayran sonucunda hastaneye kaldırıldı. Durumu ise çok ağır. Kadirov’un başbakan yardımcısı olarak da görev yapan özel doktoru Elhan Süleymanov tarafından zehirlendiği ifade ediliyor. Kadirov’un kendisini zehirlediğinden şüphelendiği doktoru Süleymanov'u diri diri gömdürdüğü öne sürülüyor.

PUTİN UYUŞTURUCU TEDAVİSİ İÇİN HASTANEYE YATIRDI İDDİASI VAR!

Öte yandan yine Ukrayna medyası ve sosyal medya hesaplarına göre, Kadirov uyuşturucu bağımlısı ve Putin bu duruma müdahale etme kararı aldı. Bu nedenle Rus Gizli Servisi’nin uyuşturucu içip Grozni'de pijama ile dolaşan, zor konuşan, yüzü ve karnı şişen Kadirov'u Moskova'da bir hastaneye yatırdığı bildiriliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO