  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Kovid-19'a yakalandı
Aktüel

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 14:28:48 -
Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Kovid-19'a yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Tarhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve evinde geçireceği 14 günlük karantina sürecinin başladığını bildirdi.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Tarhan, "Kadirli için yapacağım çalışmaları evimden sürdüreceğimi bildirmek isterim. Kovid-19 salgınının arttığı bugünlerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edelim ve kurallara uymaya özen gösterelim." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"O eski halinden eser yok şimdi" demişti... İmamoğlu haklı çıktı, pislikten geçilmiyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "O eski halinden eser yok şimdi" dediği İstanbul Otogarı'nın pislikten geçilm..
Yarından itibaren tüm illerde yasaklandı
Gündem

Yarından itibaren tüm illerde yasaklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine gönderilen genelgede alınan karara göre, "Yarından itibaren tüm illerde vatandaşların yoğu..
Dünya bu skandalı konuşuyor! Pakistan'a darbe iması
Dünya

Dünya bu skandalı konuşuyor! Pakistan'a darbe iması

Amerika Birleşik Devletleri'nin İslam ülkelerindeki sinsi planları devam ediyor. Kardeş ülke Pakistan'da yaşanan son olay gündeme bomba gibi..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay