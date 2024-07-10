Kadir İnanır yeniden yoğun bakıma kaldırıldı

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır, bir süredir sağlık sorunları yaşıyor.

İnanır, bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda beyninde pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

Uzun bir süre hastanede kalan İnanır, entübe edilmişti.

Gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuştuğu aktarılan Kadir İnanır ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir kez daha hastaneye kaldırıldı

Evinde tedaviye alınan Kadir İnanır, tekrar yoğun bakıma kaldırıldı.

İnanır, akciğerinde oluşan hafif enfeksiyon nedeniyle yeniden Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

Öte yandan Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, usta oyuncunun sağlık durumu ile ilgili konuştu.

"Akciğerinde görülen hafif enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye döndük"

İnanır'ın yoğun bakıma kaldırıldığını ancak entübe edilmediğini belirten Kural, şunları söyledi:

“Fizik tedavi merkezinde tedavimiz devam ediyordu ancak akciğerinde görülen hafif enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye döndük. Bu süreçte asla eve gitmedi. Bir hastaneden diğer fizik tedavi hastanesine geçiş yapmıştık. Yoğun bakımda 3. gündeyiz ama tedbir amaçlı. Çok uzun süre hastanede olması sebebiyle doktorları titiz davranıyor. Büyük bir rahatsızlık değil, entübelik de bir durum yok.