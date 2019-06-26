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Kadir Has Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019

Kadir Has Üniversitesi personel alımları ne zaman? Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019. Kadir Has Üniversitesi akademik personel alımı ne zaman? Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 1 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

26 Haziran 2019 Çarşamba 08:41
Kadir Has Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019

Kadir Has Üniversitesi personel alımları ne zaman? Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019. Kadir Has Üniversitesi akademik personel alımı ne zaman? Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 1 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemiz İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Dr. Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler:

1. Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,

2. Özgeçmiş (YÖK formatlı),

3. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4. Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’ ne göre hazırlanacak Ek-1 tablosu,

5. Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları (Profesörler için 5 adet elektronik CD ya da flash bellek, 1adet basılı/ Diğer öğretim üyeleri için 3 adet elektronik CD ya da flash bellek, 1adet basılı) bilimsel dosyaları

6. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

7. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

8. Nüfus Cüzdan fotokopisi.

Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve dosyasında eksik belge olan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru süresi: İlan tarihinden itibaren 15 gündür.

Başvuru Adresi:

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü

İnsan Kaynakları Direktörlüğü

Cibali Mah. Hisaraltı Cad. No: 17 34083

Fatih/İstanbul

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 08:41
  1. İstanbul
  2. Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi alımı 2019
  3. Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019
  4. Kadir Has Üniversitesi araştırma görevlisi alımı 2019

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