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Ekonomi Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 14:37:00 -
Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Bölümü Öğretim Üyesi kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitenin web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyesi” alınacağı belirtildi.

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