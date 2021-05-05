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Yaşam Kadir gecesine kaç gün kaldı? Kadir gecesi ne zaman?
Yaşam

Kadir gecesine kaç gün kaldı? Kadir gecesi ne zaman?

İslam aleminin büyük bir merakla beklediği kadir gecesi için artık çok az bir süre kaldı. Bu kutsal gün öncesi vatandaşlar, kadir gecesi ile ilgili araştırmalar yapıyor. 2021 Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi hangi gün idrak edilecek? İşte 2021 dini günler takvimi

Yeniakit Publisher
2021-05-05 00:17:00 -
Kadir gecesine kaç gün kaldı? Kadir gecesi ne zaman?

Bu yıl Kadir Gecesi hangi gün, ne zaman olacak merak ediliyor. Ramazan Ayı'nın 22. gününü idrak ediyoruz. Mübarek Ramazan Ayı denilince akla ilk gelenler arasında yer alan Kadir Gecesi büyük merakla araştırılıyor.

Kadir gecesi ne zaman?

Kadir Gecesi 8 Mayıs 2021 Cumartesi gününe denk geliyor.

Kadir gecesi önemi

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklı bilgilere göre, Peygamber efendimiz (s.a.v) daha önceki ümmetlerden bin sene cihad eden insanları düşünüp, benim ümmetimin ömrü kısadır, az ibadet ederler diye üzülünce, Allahü teâlâ, (Kadir gecesi senin ve ümmetinindir) buyurup Habibinin kalbini ferahlandırdı. Kadir gecesi, her Ramazan ayında gelir. Kadir Gecesin önemli kılan ise Kur'an-ı Kerim'in ilk o gece indirilmeye başlanmasındandır.Kadir Gecesi, üç ayların sonuncusu olan ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesinin Önemi şu şekilde dile getirilmiştir. '' Biz Onu (Kur'an-ı Kerim'i) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilirmisin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.O gecede,Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail a.s) her iş için iner dururlar. O gece esenlik,gün ağarıncaya kada sürer.'' (Kadir Süresi 1-5 Ayetler)Kadir gecesinin zamanıKadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan'ın yirmi yedinci gününün gecesinde olma ihtimali yüksektir. İslam peygamberi Muhammed Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş, ancak; "Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" demiştir.

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