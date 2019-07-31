Kadınlardan 17 voleybol takımı oluşturuldu

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 30 Ağustos Voleybol Zafer Kupası’nın kura çekimini Belediye Başkanı Şeniz Doğan gerçekleştirdi. 17 takımın bulunduğu kura da üçerli ve dörderli takımlardan oluşan beş grup oluşturuldu.

Denizli Mekezefendi Belediyesi’nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında voleybol turnuvası düzenlenecek. 30 Ağustos Voleybol Zafer Kupası’nın kura çekimini Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan tarafından gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen kura çekimine Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun da katıldı. 5 Ağustos da 19.00’da yapılacak turnuvada ilk karşılaşma kadınlar voleybol gurupları tarafından yapılacak. 5 Ağustos 20.15’te Zafer Uğursal’ın Takımı ile Koray Çakal’ın takımı, saat 21.30’da da Ramazan Yılmaz’ın Takımı ile İŞKUR İl Müdürlüğü karşı karşıya gelecek. Kura çekimi sonucunda oluşan fikstür, Merkezefendi Belediyesi resmi internet sitesinden yayınlanacak.

“Kadın voleybol takımının kurulmasını istiyorum”

Etkinliklerin artacağını belirten Başkan Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak bir voleybol turnuvası düzenliyoruz. Yeni dönemde bu etkinliklerimiz artarak devam edecek. Kadın bir başkan olarak, Merkezefendi Belediyesi’nin desteklediği kadın voleybol takımının kurulmasını istiyorum. Ya da var olan bir kulüple devam etmek istiyoruz. Katılım sağlayan tüm takımlara bol şanslar diliyorum. Gelen etkinlik taleplerini de değerlendireceğim” dedi.