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Kadın - Aile Kadınlara örnek oldu
Kadın - Aile

Kadınlara örnek oldu

Denizli'de gözlemecilik yaparken ulusal bir yarışmada ‘Girişimcilik Ödülü’ kazanan Tennur Çıldır, yöresel ürünlerin üretim ve pazarlamasıyla diğer kadınlara da iş sahası açmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 16:56:00 -
Kadınlara örnek oldu

Denizli'de gözlemecilik yaparken ulusal bir yarışmada ‘Girişimcilik Ödülü’ kazanan Tennur Çıldır, yöresel ürünlerin üretim ve pazarlamasıyla diğer kadınlara da iş sahası açmayı başardı. 

Merkezefendi İlçesi’nde yaşayan 2 çocuk annesi Tennur Çıldır (44), 7 yıl önce ev ekonomisine katkı sağlamak için gözleme yaparak başladığı işini kendi imkanlarıyla büyüttü. Bir kahvaltı salonu açan Çıldır'ın iş hayatı 2019 yılında TOBB, Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye iş birliğinde yürütülen "Kız Kardeşim Projesi" kapsamında Denizli'de birinci olması, ülke genelinde de 10 başarılı kadın girişimci arasına girmesiyle değişti. Kahvaltı salonunda menüsüne dahil ettiği yöresel ve doğal ürünleri internetten pazarlamaya da başlayan Çıldır, bu ürünlerin üretimini yaptırdığı 6 kadına da iş sahası kazandırdı. Girişimci Çıldır, kadın istihdamının çok önemli olduğunu ve kadınların devletin sağladığı imkanlardan yararlanmaları gerektiğini söyledi. İlk başladığında evdeki mutfak eşyalarını iş yerine getirdiğini belirten Çıldır, şu an insanlara iş imkanı sağlayacak duruma geldiğini anlattı. Kadınların her zaman yanında olduğunu belirten Çıldır, "Ben ilkokul mezunuyum, okumaya fırsatım olmadı ama kendimi geliştirmek için çok çalıştım. Köyleri gezerek kadınlara yevmiye vererek ürünler toplatıyorum ve satabileceğim ürünler yaptırıyorum. İmkanım yettikçe köydeki kadınların kalkınması için çabalıyorum. İşletmemi büyütmeye devam ediyorum. İnternet üzerinden il dışından gelen siparişlere de cevap vermeye başladık" diye konuştu. 

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