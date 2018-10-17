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Kadınlar kalp krizinde önde

Kadınlar, hem iş hayatı hem evim ve annelik diye ikiye bölünmenin; “çağdaş yaşam” dolduruşuna gelerek stresli bir hayata girmenin bedelini kalp krizinde erkekleri geçerek ödüyorlar.

17 Ekim 2018 Çarşamba 16:56
Kadınlar kalp krizinde önde


Dünyada her yıl 17,5 milyon kişi kalp ve damar hastalıklarından ölüyor. Kanserden ise 2,5 milyon kişi.. Trafik kazalarında ölenlerin sayısı da 1,5 milyon civarında..
2020 yılında kalp ve damar hastalıklarından ölenlerin sayısının 25 milyon kişiye yükseleceği belirtiliyor. Bu rakamlar, durumun vahametini ortaya koyuyor. Türkiye kalp ve damar hastalıkları konusunda dünya şampiyonu! AB üyesi ülkelerde 2 milyon, Türkiye’de ise 200 bin kişi hasta.. Sebep: sağlıksız beslenmemiz!

Son yıllarda kalp krizinden ölümler artttığı gibi, kadınlarda kriz, erkeklere oranla daha çok olmaya başladı. Daha ürkütücü tarafı kalp krizi ölümlerinin ilköğretim çağındaki çocuklara kadar inmiş olması.. Bu noktada sebeplerden ikincisi devreye giriyor: Stres!

Sınav yarışı vuruyor

Çocuklar ise, özellikle sınav gerginliği yüzünden daha hayatlarının tomurcuklanma döneminde kalp hastalıkları ile tanışıyor. Minicik kalpleri sınav yarışlarının heyecanını kaldırmıyor. Bunun farkında olmayan anne-babalar hâlâ çocuklarını sınava hazırlamak için inanılmaz bir efor sarf ediyor; beklentileriyle minikleri daha da güç duruma sokuyor.

 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 16:56
  1. kalp krizi
  2. kalp sağlığı
  3. kadın
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