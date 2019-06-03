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Kadınlar hentbolde en golcü isim Yeliz Özel

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı kaptanı Yeliz Özel Süper Lig’de 91 golle en golcü oyuncu oldu.

03 Haziran 2019 Pazartesi 15:19
Kadınlar hentbolde en golcü isim Yeliz Özel

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı kaptanı Yeliz Özel Süper Lig’de 91 golle en golcü oyuncu oldu. Süper Lig’in tüm maçlarında forma giyen 39 yaşındaki deneyimli oyuncuyu, 82’şer golle Döne Gül Bozdoğan ve Yağmur Toprak takip etti.


Kadrosunda Kristina Graovac ve Vlariia Baranik olmak üzere sadece 2 yabancı oyuncu bulunduran Muratpaşa Belediyespor, 2018 - 2019 sezonuna Betül Karaaslan, Ayşenur Sormaz, Eda Nur Kılıç, Beyzanur Türkyılmaz hentbolun gelecek vaat eden isimlerini kadrosuna dahil etti.


Hentbolda sezonu Türkiye Kupası’yla kapatan ve Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde şampiyonluğu 0.2 puanlık farkla kaybeden Muratpaşa Belediyespor’da sezonun en değerli oyuncusu Yeliz Özel oldu. Türk hentbolunun yetiştirdiği en iyi kadın oyunculardan Özel’in kaptanlığında 22.7 yaş ortalamasına sahip bir kadroya sahip olan Muratpaşa Belediyespor’da, kaptan Süper Lig’de tüm maçlarda forma giydi.


Türkiye Hentbol Federasyonu web sitesinden derlenen verilere göre 39 yaşındaki oyun kurucu Özel, sezonunu 91 golle tamamladı. Aynı zamanda takımın en golcü ismi olan Özel’i, 82’şer golle 20 yaşındaki oyuncu Döne Gül Bozdoğan ve 27 yaşındaki Yağmur Toprak izledi.


Muratpaşa Belediyespor’da sezonun en hırçın oyuncusu pivot Valeriia Baranik oldu. Sezonda 56 gol atan Baranik, 12 kez 2 dakika cezası alırken 11 kez de sarı kart gördü. Baranik’in ardında takımın en çok 2 dakika cezası alan oyuncusu ise Cansı Akalın oldu. 19 karşılamada forma giyen Akalın, 9 kez 2 dakika cezası aldı.


Muratpaşa Belediyespor’un 18 kişilik kadrosunda 10 oyuncu 17 - 20 yaş aralığında bulunurken bu oyuncular, takım halinde 682 gol atılan sezonda 255 gole imza attı. 20 yaş ve altında 82 gol üreten Döne Gül Bozdoğan, 18 karşılaşmada forma şansı bulan ve sezonu 46 golle kapatan Eda Nur Kılıç ve 17 karşılaşmada 38 golle Beyzanur Türkyılmaz, 33 golle sezonu kapatan Cansu Akalın dikkat çeken isimler oldu.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 15:19
  1. doğa

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