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Gündem Kadınlar Günü’nde bir kadına böyle azap edilmez!
Gündem

Kadınlar Günü’nde bir kadına böyle azap edilmez!

Yeniakit Publisher
2024-03-09 10:14:00 -
Kadınlar Günü’nde bir kadına böyle azap edilmez!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Kadınlar Günü’nde bir kadına böyle azap edilmez!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Gazzeli kadınlara, annelere, kızlara, eşlere, kız kardeşlere, ablalara selam olsun..

İsrail soykırımı altında çocuklarını, eşlerini kaybeden kadınlar, kendi canlarını kaybeden kadınların yaşadıkları zulmü görmeyen dünya devletlerine yazıklar olsun..

Kadınlar günü olarak kutladıkları 8 Mart’ta, “gerici” diyerek, “yobaz” diyerek, “tarikatçılar” diyerek, dindar kadınların da içinde bulunduğu dindar insanları tahkir edip, Gazze’de soykırıma tabi tutulan kadınlardan tek kelime edemeyenlere lanetler olsun..

Kadınlar günü adı altında düzenledikleri etkinliklerde, kadınların ezildiğini iddia edip, Gazze’deki kadınların yaşadıkları drama tek kelime edemeyen sözde çağdaş riyakarlara vahlar olsun..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünya Kadınlar günü diye kutlanan bir günde, “Çağdaş Batı uygarlığı” diyerek kutsanan Amerika’sından Avrupa’sına kadar nice devletlerin, İsrail’in sergilediği soykırıma seyirci kalmaları üzerinden, hatta seyirci kalmak da hafif kalır, destek vermeleri üzerinden iki cümle kuramayan, içimizdeki batı uşaklarına azaplar olsun..

Dünya Kadınlar Günü’nde Gazzeli kadınların yaşadıkları dram, hiçbir şey ile kıyaslanamaz.

30 binden fazla insan ölmüş. Bunların çoğu kadın..

Bunların çoğu çocuk..

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