Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off - Fenerbahçe: 48 - Galatasaray: 59- Sarı-kırmızılı ekip, yarı final serisinde durumu 1-1'e getirdi



Salon: Metro Enerji Hakemler: Özlem Yalman, Erhan Gürsel, Tolga Edis Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 6, Hartley 9, Tuğçe Canıtez 3, Stokes 12, Verameyenka 6, Ayşe Cora 1, Özge Yavaş, Zandalasini 9, Esra Ural Topuz 2 Galatasaray: Işıl Alben 22, Jefferson 6, Fahriya Abdi 4, Macaulay 20, İnci Güçlü 2, Eda Şahin, Sinem Ataş 3, Grigalauskyte 2, Sude Yılmaz 1. Periyot: 6-19 Devre: 21-39 3. Periyot: 35-49

İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 59-48 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin üçüncü maçı sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde 29 Nisan Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşmaya Işıl Alben'in iç ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla başlayan ve Fenerbahçe'ye kolay sayı şansı vermeyen Galatasaray, 6. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 2-11. Işıl Alben'in üç sayılık basketiyle 9. dakikada farkı çift hanelere (4-16) taşıyan sarı-kırmızılı ekip, ilk çeyreği 19-6 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte Tuğçe Canıtez ve Zandalasini'nin kaydettiği sayılarla Fenerbahçe 12. dakikada farkı 8 sayıya (14-22) indirse de hücumda ritmini arttıran Galatasaray, Macaulay'ın etkili oyunuyla 15. dakikada farkı 15 sayıya (16-31) çıkardı. Farkı açmaya devam eden sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 39-21 önde gitti. Üçüncü periyotta kötü hücum eden Galatasaray karşısında hızlı hücumlarla sayılar üreten Fenerbahçe, 25. dakikada farkı 14 sayıya (28-42) düşürdü. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken, sarı-kırmızılı ekip, final periyoduna 49-35 galip girdi. Son çeyrekte savunmasını sertleştiren Fenerbahçe, pota altından bulduğu basketlerle 35. dakikada farkı tek hanelere (45-54) indirdi. İki ekip de sayı üretmekte zorluk çekerken, sarı-kırmızılı ekip, 37. dakikayı 54-48 önde tamamladı. Son bölümleri çekişmeli geçen müsabakada, Galatasaray, Macaulay'ın sayılarıyla skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 59-48 galip ayrıldı. Öte yandan, müsabakayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkan vekili Semih Özsoy ile Galatasaray Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya da takip etti.



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