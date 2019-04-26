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Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off

- Fenerbahçe: 48 - Galatasaray: 59- Sarı-kırmızılı ekip, yarı final serisinde durumu 1-1'e getirdi

26 Nisan 2019 Cuma 22:04
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off


Salon: Metro Enerji

Hakemler: Özlem Yalman, Erhan Gürsel, Tolga Edis

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 6, Hartley 9, Tuğçe Canıtez 3, Stokes 12, Verameyenka 6, Ayşe Cora 1, Özge Yavaş, Zandalasini 9, Esra Ural Topuz 2

Galatasaray: Işıl Alben 22, Jefferson 6, Fahriya Abdi 4, Macaulay 20, İnci Güçlü 2, Eda Şahin, Sinem Ataş 3, Grigalauskyte 2, Sude Yılmaz

1. Periyot: 6-19

Devre: 21-39

3. Periyot: 35-49


İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 59-48 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin üçüncü maçı sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde 29 Nisan Pazartesi günü oynanacak.

Karşılaşmaya Işıl Alben'in iç ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla başlayan ve Fenerbahçe'ye kolay sayı şansı vermeyen Galatasaray, 6. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 2-11. Işıl Alben'in üç sayılık basketiyle 9. dakikada farkı çift hanelere (4-16) taşıyan sarı-kırmızılı ekip, ilk çeyreği 19-6 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Tuğçe Canıtez ve Zandalasini'nin kaydettiği sayılarla Fenerbahçe 12. dakikada farkı 8 sayıya (14-22) indirse de hücumda ritmini arttıran Galatasaray, Macaulay'ın etkili oyunuyla 15. dakikada farkı 15 sayıya (16-31) çıkardı. Farkı açmaya devam eden sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 39-21 önde gitti.

Üçüncü periyotta kötü hücum eden Galatasaray karşısında hızlı hücumlarla sayılar üreten Fenerbahçe, 25. dakikada farkı 14 sayıya (28-42) düşürdü. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken, sarı-kırmızılı ekip, final periyoduna 49-35 galip girdi.

Son çeyrekte savunmasını sertleştiren Fenerbahçe, pota altından bulduğu basketlerle 35. dakikada farkı tek hanelere (45-54) indirdi. İki ekip de sayı üretmekte zorluk çekerken, sarı-kırmızılı ekip, 37. dakikayı 54-48 önde tamamladı. Son bölümleri çekişmeli geçen müsabakada, Galatasaray, Macaulay'ın sayılarıyla skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 59-48 galip ayrıldı.

Öte yandan, müsabakayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkan vekili Semih Özsoy ile Galatasaray Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya da takip etti.


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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 22:04
  1. Basketbol
  2. Fenerbahçe
  3. Galatasaray
  4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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