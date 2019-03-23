Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Galatasaray: 67 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 65



Salon: Ahmet Cömert Hakemler: Önder Yılmaz, Ahmet Taner İbin, Sedef Yarıcı Galatasaray: Işıl Alben 3, Sinem Ataş 11, Grigalauskyte 6, Macaulay 25, Jefferson 6, Abdi 12, İnci Güçlü, İrem Naz Topuz, Şerife Onar, Eda Şahin 2, Sude Yılmaz 2 Hatay Büyükşehir Belediyespor: Hülya Çoklar, Snytsina 10, Gajic 18, İlsu Darıcıoğlu, Williams 15, Cansu Köksal 16, Merve Aydın 4, Ayşegül Günay, Gizem Başaran, Harris 2 1. Periyot: 11-26 Devre: 32-41 3. Periyot: 50-55

İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray, ikinci periyotta 23 sayı geriye düştüğü maçta Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 67-65 yendi.





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