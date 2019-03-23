Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Bellona Kayseri Basketbol: 60 - İzmit Belediyespor: 79



Salon: Kadir Has Kongre Merkezi Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Mustafa Akıllıoğlu, Cemil Uygül Bellona Kayseri Basketbol: Miljkovic 12, Ezgi Manlacı 3, Meryem Gültekin 6, Gamze Takmaz 7, Ivankovic 20, Gizem Sezer 2, Melike Tuğba Oral 1, Aysun Yararbaş Yılmaz 9, Fatma Dikmen, Cansu Çolak İzmit Belediyespor: Marina Baş 17, Gizem Yavuz 11, White 13, Hart 20, Melike Bakırcıoğlu 6, Emel Sığırcı, Ferda Yıldız 5, Melek Yusufoğlu 7 1. Periyot: 22-27 Devre: 33-45 3. Periyot: 52-59

KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 79-60 yendi.

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