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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Kırçiçeği Bodrum: 69 - İstanbul Üniversitesi: 66

23 Mart 2019 Cumartesi 17:05
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya

Hakemler: Fatih Güler, Ayhan Baykara, Alper Elçikoca

Kırçiçeği Bodrum: Büşra Turan 7, Beril Albayrak 24, Deniz Ataer 2, Zivadinovic 11, Aycan Birgül Aktaş, Halime Vural, Kübra Turan 10, Banks 15

İstanbul Üniversitesi: Watkins 22, Kardelen Gezgin 9, Feride Şevval Akalan 11, Eylül Minez, Gülse Uğur, Yasemin Güneş 3, Hande Güven 9, İlayda Güner 12, Fall

1. Periyot: 25-18

Devre: 39-39

3. Periyot: 46-51


MUĞLA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Kırçiçeği Bodrum, sahasında İstanbul Üniversitesi'ni 69-66 yendi.

Küme düşmesi kesinleşen iki takımın mücadelesini kazanan ev sahibi ekip, ligdeki ilk galibiyetini aldı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 17:05
  1. Basketbol
  2. İstanbul Üniversitesi
  3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  4. Kırçiçeği Bodrum

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