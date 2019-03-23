Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Gündoğdu Adana Basketbol: 59 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 108



Salon: Menderes Hakemler: Tekin Özübir, Tolga Edis, Mesut Öztürk Gündoğdu Adana Basketbol: Marginean 10, Zeynep Öykü Kalbisağde 6, Bouthors 6, Fatmanur Karakaş 13, Sanem Gamze Zeren 10, Sevgi Tonguç 6, Betül Erkoyuncu 1, Bahar Kocaoğlu 7 Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 4, Emel Ecem Güler 10, Petronyte 16, Anderson 21, Sasa Cado 8, Avinar Kaya 2, Burcu Çiğil 9, Melis Talay 9, Gonca Karataş 12, Dürdane Gülşah Gümüşay 11, Deniz Aygül 6 1. Periyot: 15-21 Devre: 29-52 3. Periyot: 50-82 Beş faulle çıkan: 25.31 Marginean (Gündoğdu Adana Basketbol)

ADANA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Gündoğdu Adana Basketbol'u 108-59 yendi.

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