Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Çukurova Basketbol: 158 - Canik Belediyespor: 63



Salon: Servet Tazegül Hakemler: Hüseyin Çelik, Seda Esen, Serhat Dülker Çukurova Basketbol: Bone 29, Sera Özelçi 20, Sevgi Uzun 12, Meltem Avcı 17, Iagupova 26, Şaziye İvegin Üner 13, Pelin Derya Bilgiç 16, Gray 11, Naumenko 14 Canik Belediyespor: Betül Kutlu 6, Gülşah Duman 17, Dilara Tongar 21, Deniz Çolakoğlu 5, Candide Öztürk 14, Neslihan Demir, İrem Gökçe Atasayar, Ceyda Sinem Sarı 1. Periyot: 31-16 Devre: 77-34 3. Periyot: 116-52

MERSİN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında Canik Belediyespor'u 158-63 yendi.



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