Kadınlar Basketbol Süper Ligi
- Çukurova Basketbol: 158 - Canik Belediyespor: 6323 Mart 2019 Cumartesi 16:03
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Hüseyin Çelik, Seda Esen, Serhat Dülker
Çukurova Basketbol: Bone 29, Sera Özelçi 20, Sevgi Uzun 12, Meltem Avcı 17, Iagupova 26, Şaziye İvegin Üner 13, Pelin Derya Bilgiç 16, Gray 11, Naumenko 14
Canik Belediyespor: Betül Kutlu 6, Gülşah Duman 17, Dilara Tongar 21, Deniz Çolakoğlu 5, Candide Öztürk 14, Neslihan Demir, İrem Gökçe Atasayar, Ceyda Sinem Sarı
1. Periyot: 31-16
Devre: 77-34
3. Periyot: 116-52
MERSİN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında Canik Belediyespor'u 158-63 yendi.
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