Kadınlar Basketbol Süper Ligi
- OGM Ormanspor: 64 - BOTAŞ: 6823 Mart 2019 Cumartesi 15:36
Salon: M.Sait Zarifoğlu
Hakemler: Uğur Özen, İzel Deniz Pehlivan, Hande Öztürk
OGM Ormanspor: Damla Zengin 9, Dila Aşkın 8, Nilay Kartaltepe 16, Naile Çırak 10, Ruzickova 19, Özge Kavurmacıoğlu 2
BOTAŞ: Kübra Erat 4, Olcay Çakır Turgut 18, Cuic 26, Krivacevic 6, Williams 8, Büşra Akbaş 2, Melis Gülcan 4
1. Periyot: 11-13
Devre: 29-30
3. Periyot: 45-52
ANKARA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasındaki maçta BOTAŞ, deplasmanda OGM Ormanspor'u 68-64 mağlup etti.
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