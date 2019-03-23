Kadınlar Basketbol Süper Ligi - OGM Ormanspor: 64 - BOTAŞ: 68



Salon: M.Sait Zarifoğlu Hakemler: Uğur Özen, İzel Deniz Pehlivan, Hande Öztürk OGM Ormanspor: Damla Zengin 9, Dila Aşkın 8, Nilay Kartaltepe 16, Naile Çırak 10, Ruzickova 19, Özge Kavurmacıoğlu 2 BOTAŞ: Kübra Erat 4, Olcay Çakır Turgut 18, Cuic 26, Krivacevic 6, Williams 8, Büşra Akbaş 2, Melis Gülcan 4 1. Periyot: 11-13 Devre: 29-30 3. Periyot: 45-52

ANKARA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasındaki maçta BOTAŞ, deplasmanda OGM Ormanspor'u 68-64 mağlup etti.

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