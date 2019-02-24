Kadınlar Basketbol Süper Ligi -Canik Belediyespor: 83 - Beşiktaş: 124



Salon: Mustafa Dağıstanlı Hakemler: Uğur Özen, Mustafa Akıllıoğlu, Alper Elçikoca Canik Belediyespor: Betül Kutlu 6, Gülşah Duman 19, Dilara Tongar 13, Deniz Çolakoğlu 11, Candide Öztürk 12, James 22, Neslin Demir Beşiktaş: Epoua 15, Melek Uzunoğlu 15, Mitchell 30, Hilal Bayraktar 4, Bahar Yapar 14, Esra Erden Atacan 5, Bahar Çağlar 4, Akhator 11, Nurcan Ceren Ciğerci 10, Egesu Kurtyemez 8, Mircheva 8 1. periyot: 16-35 Devre: 45-69 3. periyot: 62-92



SAMSUN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Canik Belediyespor'u 124-83 yendi.



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