Kadınlar Basketbol Süper Ligi
-Canik Belediyespor: 83 - Beşiktaş: 12424 Şubat 2019 Pazar 18:15
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Uğur Özen, Mustafa Akıllıoğlu, Alper Elçikoca
Canik Belediyespor: Betül Kutlu 6, Gülşah Duman 19, Dilara Tongar 13, Deniz Çolakoğlu 11, Candide Öztürk 12, James 22, Neslin Demir
Beşiktaş: Epoua 15, Melek Uzunoğlu 15, Mitchell 30, Hilal Bayraktar 4, Bahar Yapar 14, Esra Erden Atacan 5, Bahar Çağlar 4, Akhator 11, Nurcan Ceren Ciğerci 10, Egesu Kurtyemez 8, Mircheva 8
1. periyot: 16-35
Devre: 45-69
3. periyot: 62-92
SAMSUN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Canik Belediyespor'u 124-83 yendi.
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