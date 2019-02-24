Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Galatasaray: 75 - Bellona Kayseri Basketbol: 6924 Şubat 2019 Pazar 15:56
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Fatih Güler, Umut Özgün Ergün, Ahmet Murat Arıkanlı
Galatasaray: Işıl Alben 16, Sinem Ataş 5, Grigalauskyte 2, Macaulay 14, Jefferson 23, Farhiya Abdi 13, İnci Güçlü, İrem Naz Topuz, Şerife Alperi Onar 2, Eda Şahin, Sude Yılmaz
Bellona Kayseri Basketbol: Ivankovic 16, Ibekwe 14, Ezgi Manlacı 1, Gamze Takmaz 8, Sims 26, Gizem Sezer, Melike Tuğba Oral, Meryem Gültekin 4
1. Periyot: 17-17
Devre: 36-41
3. Periyot: 48-59
İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta maçında Galatasaray, Bellona Kayseri Basketbol'u 75-69 yendi.
Galatasaray ligde 12. galibiyetini elde ederken, Bellona Kayseri Basketbol ise 14. kez mağlup oldu.
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