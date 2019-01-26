Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 61 - BOTAŞ: 75



Salon: Servet Tazegül Hakemler: İbrahim Altıntaş, Uygar Kurt, Muhammed Murat Zafer Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 11, Melis Talay 3, Petronyte 8, Sasa Cado 13, Walker 22, Burcu Çiğil, Anderson 4 BOTAŞ: Cuic 16, Olcay Çakır Turgut 7, Büşra Akbaş 13, Krivacevic 9, Williams 22, Melis Gülcan 6, Sehernaz Çidal, Kübra Erat 2, Aylin Darınç 1. Periyot: 23-22 Devre: 38-37 3. Periyot: 55-59

MERSİN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 75-61 yendi.

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