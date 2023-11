Kadınlar arıcılıkta 'Biz de varız' dedi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile desteklenen proje ile Balıkesir’de kırsal kalkınmanın desteklenmesi, arıcılığın profesyonel bir meslek haline getirilmesi bu sayede de gençlerin, kadınların ve dezavantajlı bireylerin arıcılık mesleğine yönlendirilmesine destek sunulması amaçlanıyor.

Proje dahilinde yüzde 57'si ormanla çevrili ve bitki çeşitliliği ile bal üretiminde önemli bir yer alan Sındırgı ilçesinde kadınlarınıda teşvik etmek üretimi daha kaliteli hale getirerek istihdamı da arttırmak amacıyla eğitim çalışmaları başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kırsal hizmetler daire başkanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitimde detaylı bilgilere yer verildi.

Proje ile Sındırgı’da sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak; arıcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, doğal arı ürünlerinde verimin, kalitenin, katma değerinin arttırılması ve markalaşmasının sağlanması hedefleniyor. Yenilikçi ürünler üreterek üretim ve pazarlama sisteminin geliştirilmesini, bölgede kırsal kalkınmanın desteklenmesini, arıcılığın profesyonel bir meslek haline getirilmesini bu sayede de gençlerin, kadınların ve dezavantajlı bireylerin arıcılık mesleğine yönlendirilmesine destek sunulmasını sağlayacak projenin süresi 12 ay olarak belirlendi.

Arı ürünlerini çeşitlendirerek meyveli ballar ve mixler gibi yenilikçi ürünler ve propolis, polen, arı sütü gibi katma değerli ürünler üretilmesi sağlanacak. Eğitim çalışmalarını tamamlayan kursiyerlere üretime teşvik amacı ile çeşitli ekipman destekleri de verilecek.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “Balıkesir her alanda bir doğal ürünlerin en çok ulaşılabildiği noktalardan bir tanesi tabi bu arada da Doğal şehir Sındırgı 225 den 1769 rakımı doğru yükselen bir florası var. Floranın zenginliği 33 tane endemik bitkiyi sadece Ulus Dağı'nda barındırıyor. Balıkesir, yani balı çok olan ilde bir proje gerçekleştirdik. Balıkesir’in balla alakalı üretimi olan Kepsut, İvrindi gibi noktalarda ve Sındırgının dahil olduğu bir proje ile birlikte özellikle kadınlarımıza kovanlar vererek bölgenin ballarını nasıl daha iyi üretebilirler ve nitelikli bir bal nasıl tesis edilebilir bunun için kurslar düzenliyoruz. Bal mumundan onlara neler yapılabilir balın her halükarda daha değer bulabilmesi için her türlü değerlendirmek gibi projelerimizi yürütüyoruz şuanda. Bununla alakalı 25 tane kursiyerimiz var, bu 25 tane kursiyerimiz kurslara başladılar. İşin bitiminde de kadın ayrıcalığı onlara ücretsiz her birine 10 tane kovan vereceğiz yüzde 25 katkı payını da almayacağız onlardan. Büyükşehir ile yaptığımız bu proje Türkiye’nin potansiyel olarak en fazla bal üretimi yapılabilecek yeni Balıkesir’de. Türkiye’de 6. Sıradayız bunu üst sıralara taşıyabilmenin derdine düştük” dedi.

Eşinin arıcılıkla uğraştığını ve rahatsızlığından sonra ona yardım etmek amacıyla eğitime katıldığını belirten Nurhan Tavlı “Arıcılık yapmak istedim önce bize kovan vereceklerini arıcılığa teşvik ettiklerini bayanlara ve Sındırgı vatandaşına arıcılığın bakımı arı nasıl bakılır, nasıl kaliteli ürün alınır arıdan, baldan arının pazarlanması, bakımı kaliteli ürün alınması nasıl iyi bakarsak arıya çok bal alırız, kaliteli ürün nasıl alırız. Çiçek balı veya çam balı en kalitelisini yapmak için bize bilgiler verdiler. Bayanlara teşvik verilmesi çok güzel, bayanlara iş imkanlarının sağlanması her yerde olsun bence küçük ilçelerimizde böyle bayanlara iş imkanlarının sağlanması güzel bir şey.”