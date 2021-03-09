Kadını istismar edenin maskesini düşüreceğiz

Yeni Akit Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada, salondakilerin mübarek üç aylarını ve çarşamba günü idrak edilecek Miraç Kandili’ni tebrik etti. Kongrenin ülkeye, millete, partiye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Kadın Kolları Başkanlığına seçilen AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’e de başarılar diledi. 81 vilayette ve 973 ilçede yapılan kongrelerde kadın kolları teşkilatlarında görev alanları tebrik eden Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi:

Kadınlar hayatın her alanında

“Her zaman söylüyorum. Kale içeriden fethedilir. Kadın kollarımız 19 yıldaki birikimiyle sadece seçimlerde kapı kapı dolaşan bir teşkilat olmaktan çıkmış, yılın her günü, yürüttüğü faaliyetleriyle adeta kadın siyasetçi yetiştiren bir okul haline gelmiştir. Sokak sokak, ev ev gezerek davamızı anlatan, yeri geldiğinde seçim sandığına sahip çıkan, yeri geldiğinde tankların önüne geçip darbecilerin karşısına dikilen kadınlarımızın hakkını asla ödeyemeyiz. Bugün Türkiye’de siyasetten ekonomiye, iş dünyasından sivil toplum faaliyetlerine kadar her alanda kadının adı ve imzası varsa AK Parti’nin ve sizlerin gayretleri sayesindedir.”

Söke söke prangaları kırdılar

Sözü kadın haklarına getiren Erdoğan, şunları aktardı: “Yeri geldi hanım kardeşlerimizin üniversitelere girmek isterken önleri kesilmedi mi? O kapılardan geri çevrilenler söke söke o üniversiteleri bitirdiler. İkna odalarından geri çevrilenler var. Bu ikna odalarından geri çevirenler, daha sonra ana muhalefet partisinin de üst düzey yöneticisi olmadılar mı? Yıllarca kamuoyu önünde kadının sadece adını kullanan buna karşılık geri planda hep ezen, horlayan, istismar eden hatta tacizde bulunan anlayışı, işte bu mücadeleyle hem deşifre ettik, hem gerilettik. Mecliste sadece AK Parti’de 54 kadın milletvekilimiz varsa bu mücadele sayesindedir.”

Kadın şiddetine karşı komisyon

Türkiye ile olan hesaplaşmalarına kadınları alet edenlerin gerçek yüzlerini ortaya çıkartacaklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Ama bu durum, ülkemizde tek bir kadının dahi alçakça katledilmesine, caddelerin ortasında dövülmesine, işte son Samsun’da yaşanan hadise, asla onlara haklılık payı çıkartmaz. Onun için de şimdi Mecliste yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Niye? Çünkü biz bunları ne ana muhalefete ne diğerlerine bırakamayız. Şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz. Kadını anne olmaktan, kardeş olmaktan, eş olmaktan, evlat olmaktan, velhasıl insan olmaktan çıkartıp köksüz ve ruhsuz bir birey sıfatıyla karşımıza dikmeye kalkanların oyununa AK Parti olarak biz asla gelmeyeceğiz.”

Anneler maskelerini düşürdü

CHP’yi de eleştiren Erdoğan, şunları ifade etti: “Diyarbakır anneleri, birilerinin aklına tam 550 gün sonra ancak düşmüş. Anneler de bunca zamandır kendilerini görmezden gelen, yok sayan, mücadelelerine destek olmayan zihniyetin temsilcilerine gereken cevabı vermiştir. Her işin riyakarlığı olur ancak bunun olmaz. Aksi takdirde işte Diyarbakır’da olduğu gibi yüzünüzdeki sahte demokrat maskesini hemen indiriverirler. Ey ana muhalefet partisinin başındaki adamcağız; sen ne zamandan beri şu anda devletin aşıları parayla sattığını söylüyorsun. Bu ne utanmazlıktır, ne vurdumduymazlıktır.”