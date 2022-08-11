'Kadından imam olmaz' diyen Akşener'e, Pervin Buldan tokatı!

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Bir kadın olarak İYİ Parti'yi yönetmekte yanlışlık görmeyen Meral Akşener, söz konusu ülke yönetimi olunca, "imamlık" kıyaslaması yaptı.

İP Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Kadından imam olmaz. Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Akşener'in adaylık için 6+1'li masanın ittifak ortağı terör sevici HDP'den "ret" yediğini söyleyerek, şu dikkat çeken mesajı paylaştı:

Ortağı Pervin Buldan'dan izin alamadığı için adaylıktan vazgeçen Meral Akşener, "Ben aday değilim. Kadından imam olmaz. Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için aday değilim." demiş.

2018'de cumhurbaşkanı adayı olan siz değil miydiniz?