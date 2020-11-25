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Aktüel "Kadına yönelik şiddete ilişkin farkındalık ve flört şiddeti" söyleşisi
Aktüel

"Kadına yönelik şiddete ilişkin farkındalık ve flört şiddeti" söyleşisi

OMÜ Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hatice Kumcağız: - "Ne yazık ki halen belirli şartlar altında kadın erkek ilişkisinde şiddet uygulamanın kabul edilebilir davranış olduğuna ilişkin bir inanç var"

Yeniakit Publisher
2020-11-25 17:48:44 -
"Kadına yönelik şiddete ilişkin farkındalık ve flört şiddeti" söyleşisi

SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezince (OKTAM), kadına yönelik şiddete karşı farkındalık amacıyla söyleşi gerçekleştirildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla OMÜ'nün sosyal medya hesaplarından canlı gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Sevcan Orak'ın yaptığı "Kadına yönelik şiddete ilişkin farkındalık ve flört şiddeti" konulu söyleşiye konuşmacı olarak OKTAM Müdürü Doç. Dr. Hatice Kumcağız ve Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dr. Öğretim Üyesi Şener Şentürk katıldı.

Kumcağız, söyleşide, OKTAM'ın çalışmaları hakkında bilgi vererek, kadın sorunlarına karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Kadına şiddet ve erken yaşta evlilik sorunlarının yanında kadınların sağlık sorunlarının çözümüne ilişkin de faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirten Kumcağız, şiddetin amacının, kadının davranışlarını kontrol etmek ve bu şekilde baskı altına almak olduğunu dile getirdi.

Sosyal tutum ve normların, özellikle erkeklerin şiddet uygulayıcısı olmasında etkili olduğuna işaret eden Kumcağız, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki halen belirli şartlar altında kadın erkek ilişkisinde şiddet uygulamanın kabul edilebilir davranış olduğuna ilişkin bir inanç var. Örneğin kadın kocasını sinirlendirirse, arkadaşlarının yanında küçük düşürürse, onu amaçlı bir şekilde kıskandırmaya çalışırsa şiddet uygulamanın kabul edilebilir olduğunu düşünen erkekler var.

Flört şiddetinin müdahalesi ise çok daha zor. Çünkü flört sürecinde kişiler yaşadıkları şiddeti kendi kendilerine çözmeye çalışmakta ve kendi özeli içinde yaşamakta. Flört şiddeti, çoğu zaman tarafların gizlemeyi tercih ettiği bir şiddet türü. Ayrıca flört şiddeti gelecekte aile içi şiddete dönüşebilmektedir. Flört dönemindeki şiddetin önlenmesi, gelecekte meydana gelebilecek birçok şiddet türünün de önüne geçebilecektir."

- "Pandemi sürecinde kadına şiddet dünya genelinde yüzde 40 arttı"

Şentürk ise şiddetin sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın sorunu olduğuna dikkati çekerek, kadının cinsiyetinden dolayı şiddete maruz kaldığını vurguladı.

Geçmişten bugüne kadına yönelik cinsiyet eşitsizliğinin her toplumda görüldüğünün altını çizen Şentürk, şunları söyledi:

"Kıtalara baktığımızda, kadına şiddet Amerika'da yüzde 30, Güney Asya'da yüzde 37 civarında. Pandemi sürecinde ise kadına şiddet dünya genelinde yüzde 40 artmış durumda. Sonuç olarak bu, insanlığın meselesi ve insanlığın kendine çekidüzen vermesi gerekli. Dışarıdan aktardığımız kavramları kendi yapımıza göre yeniden tanımlamalı ve ona göre uygulamaya koymalıyız. Temel sıkıntılardan biri de kadın ve erkeğin birbirini tanımaması ve ötekileştirmesidir. Bunun sonucunda da yabancılaşma ve saldırganlık artıyor."


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