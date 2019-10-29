Kadına pozitif ayrımcılık aile yapımızı çökertiyor

Süresiz nafaka mağdurları için yasal çalışmalar devam ederken, Yargıtay’ın son günlerde aile konusunda verdiği şok edici kararlarını hukukçular Akit’e değerlendirdi. Hukuk Adalet ve Kardeşlik Derneği Genel Başkanı Avukat Bülent Demir, “Batıdan alınmış kurumlar, müesseseler ne yazık ki bizim yapımıza uygun değil. Yeni yargı paketinde aileyi korumaya yönelik hükümlerin olması ve bunu da bizim toplumumuzun yapısının uygun hale getirilmesi gerekiyor” dedi. Avukat Cüneyd Altıparmak, “Yargıtay’da aileyi devam ettirmek ile aileyi bitirmek arasında bir tercih yapmaya kaldığında kadına yönelik pozitif ayrımcılık sebebiyle biraz daha kadının lehine, toplumun aile tipi geleneğinin dışına çıkarak kararlar veriyor” dedi. Avukat Hasan İlter de “Bir Batı toplumumuymuş gibi düşünülüp ona göre karar veriliyor. Aile, toplumun ve milletin temel taşını oluşturur. Mahkemeler ait olduğu toplumun kültürünü göz ardı etmemesi lazım” şeklinde konuştu.