Kadın veli, kadın müdür yardımcısını okulun ortasında döverek bayılttı!

Edinilen bilgilere göre, öğrenci velisi Veysel Tay ile eşi, görüşmek üzere okul yönetimiyle bir araya geldi. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine okulun müdür yardımcısı olan kadın yönetici ile veli arasında fiziksel arbede meydana geldi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından tarafların karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi olduğu ve konunun yargıya taşındığı öğrenildi.

Kanguru Okulları tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, eğitim ortamlarının saygı ve güven temelinde olması gerektiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: "Bugün okulumuzda yaşanan ve bizleri derinden sarsan bir olayda, okulumuz velisi Veysel Tay ve eşi tarafından kurumumuzda görev yapan kadın bir yönetici arkadaşımıza yönelik fiziksel saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonucunda yöneticimiz darp edilmiş, yere düşürülmüş ve baygınlık geçirmiştir. Sağlık kuruluşunda gerekli müdahaleler yapılmış olup kendisinin sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Eğitimcilerimize yönelik hiçbir şiddeti, hiçbir baskıyı ve hiçbir tehdidi kabul etmiyoruz. Yaşanan bu vahim olayla ilgili tüm hukuki süreçler başlatılmış olup konu yargıya intikal ettirilmiştir.”