Kadın teröristten 'genelev' itirafı
Türkiye'nin terörle etkin mücadelesi, PKK'lıların örgütün elinden kaçarak teslim olmasına neden oluyor. Her itirafçı teröristin anlattıklarıysa, örgütün rezil yüzünü bir kez daha gözler önüne seriyor... Son olarak güvenlik güçlerine teslim olan 17 yaşındaki terörist, PKK'lıların kendisini genelevlerde kullandığını itiraf etti.02 Mart 2019 Cumartesi 12:17
Güvenlik güçlerine teslim olan A.T. adlı kadın terörist verdiği ifadede, 17 yaşındayken ailesi ile beraber yaşadığı mezrada örgütteki teröristlere kanarak PKK’nın ağına düştüğünü, gerçeği gördüğünde çok geç olduğunu, erkek teröristler tarafından defalarca kullanıldığını, kendisi gibi örgütün yalanlarına kapılarak bataklığa sürüklenen birçok kız olduğunu belirtti.
Kaçışlar arttı
Kendi gibi daha nicelerinin dağ genelevlerinde kullanıldığını ifade eden terörist, örgütün büyük kayıplar vermesinden sonra eleman bulmakta zorlandığını, katılımların çok azaldığını, yaşanan bu tür rezaletler nedeniyle de kaçışların çok arttığını söyledi.
Ailesinin yardımıyla kaçtı
Örgüt içindeki insanlık dışı uygulamaları ifadesinde anlatan bir başka kadın terörist ise önce Mahmur Kampı’nda, sonrasında Kandildeki kamplarda bir yıl kaldığını örgütten kaçmak istediğini ama ayrılmak isteyen genç kızları genelevlerde çalıştırdıklarını duyduğunu bu nedenle kaçmaya cesaret edemediğini, kaçma planlarını sürekli ertelediğini ancak yıllar sonra ailesinin de yardımıyla örgütten kurtulabildiğini ifade etti.
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