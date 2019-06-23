Kadın tenisinin yeni bir numarası Barty - Fransa Açık şampiyonu Barty, Birmingham Klasik Turnuvası'nın finalinde karşılaştığı Görges'i 2-0 yenerek dünya sıralamasında zirveye yükseldi



ANKARA (AA) - Alman Julia Görges'i 2-0 yenerek Birmingham Klasik Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon olan Avustralyalı Ashleigh Barty, dünya sıralamasının zirvesine yerleşti. İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen çim kort turnuvasının finalinde, dünya 2 numarası Barty ile klasmanın 19. basamağındaki Görges karşılaştı.

Fransa Açık'ta (Roland Garros) kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan Barty, sahadan 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 galip ayrıldı. Kariyerindeki 6. tekler şampiyonluğunu kazanan 23 yaşındaki tenisçi, Japon Naomi Osaka'nın 21 haftalık liderliğine son verdi ve dünya klasmanının yeni bir numarası oldu.

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