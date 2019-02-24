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Kadın resim öğretmeninden Denizlispor’a destek

DENİZLİ (İHA) – Spor Toto 1.

24 Şubat 2019 Pazar 14:46
Kadın resim öğretmeninden Denizlispor’a destek

DENİZLİ (İHA) – Spor Toto 1. Lig’de liderliğini sürdüren Denizlispor’a kadın resim öğretmeninden destek geldi. Eline fırçayı alan Kübra Deligöz’ün hazırladığı pankart, taraftarların beğenisini topladı.


Spor Toto 1. Ligde 47 puanla liderliğini sürdüren Denizlispor’a, kentin her kesiminden destek yağıyor. Ligin 23. haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maç öncesi yeşil-siyahlı takıma bir destekte resim öğretmeni Kübra Deligöz’den geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Genç Denizli’de görev yapan Kübra Deligöz, eline fırçasını alarak, bir gecede pankartını hazırlamayı başardı. ‘Vur, kır, parçala’ yazan pankart, bugün oynanacak Osmanlıspor maçında stattaki yerini alacak.



"5 saat uğraştık"


Yaptığı resimler ve yetiştirdiği öğrenciler ile dikkat çeken resim öğretmeni Kübra Deligöz, “Denizlispor bu şehrin simgelerinden. Yaşadığımız şehrin takımının her zaman arkasındayız. Akşam saatlerinde pankartı hazırlamaya başladım. Yaklaşık 5 saat süren bir emeğin ardından ortaya çok güzel bir şey çıktı. Denizlispor’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 14:46
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